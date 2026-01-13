Ведущего Владимира Соловьева предлагают признать персоной нон грата в КР

Российского ведущего Владимира Соловьева предлагают признать персоной нон грата в Кыргызстане. Такое мнение в соцсетях высказал депутат Дастан Бекешев.

Он отметил, что многих журналистов интересует мнение нардепов по высказыванию Владимира Соловьева на российском канале. «Я прочитал его высказывание. Считаю, что МИД должен вызвать посла России в КР, дать ноту протеста и запретить такому человеку въезд в страну», — добавил Дастан Бекешев.

Напомним, что Владимир Соловьев в одном из своих эфиров несколько дней назад выразил мнение, что РФ, как и США в Венесуэле, стоит «наплевать на международное право» и рассмотреть возможность силового вмешательства во внутренние дела Армении и республик Центральной Азии, чтобы не допустить их выхода из российской «зоны влияния».

Посла РФ в Армении Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении после высказываний ведущего о возможности военной операции в этой стране. В Узбекистане ряд депутатов и блогеров также возмутился по поводу высказывания Владимира Соловьева. МИД КР пока не распространил официальное заявление по данному поводу.