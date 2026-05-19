Молчание знак согласия. «Талибан» внес новую норму в Семейный кодекс

Отныне в Афганистане молчание девушки, достигшей половой зрелости, официально признано юридическим согласием на вступление в брак, пишут зарубежные СМИ. Эта норма закреплена в новом семейном законе, который утвердил верховный лидер движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада.

Резонансный документ уже вызвал шквал критики со стороны правозащитников и международных организаций, заявивших, что трактовка вынужденной тишины как одобрения окончательно лишает афганских женщин права голоса и легализует насилие на государственном уровне.

Норма сформулирована предельно избирательно и распространяется исключительно на молодых незамужних девушек-девственниц. На мужчин, а также на ранее состоявших в браке женщин (вдов или разведенных) это правило не действует — от них закон, как и прежде, требует ясного и осознанного устного подтверждения.

Политический обозреватель Фахима Мухаммад подчеркивает, что несовершеннолетний ребенок в принципе не способен дать полноценное согласие на замужество, а новые правила лишь развязывают руки организаторам принудительных союзов. Ситуация выглядит катастрофической, учитывая, что, по данным профильной организации Girls Not Brides, даже до этого нововведения почти треть девушек в Афганистане выдавали замуж до достижения 18 лет. Новый закон, по мнению правозащитников, окончательно закрепит бесправный статус афганских девочек.