Власть

Пресс-секретарь президента КР призвал не воспринимать всерьез слова Соловьева

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов прокомментировал недавнее высказывание российского журналиста Владимира Соловьева.

Аскат Алагозов отметил, что в последнее время к нему обращаются журналисты ряда редакций с вопросом, будет ли со стороны властей официальное заявление в связи с высказываниями Владимира Соловьева.

«Подобные заявления следует воспринимать как одно из пустых и несерьезных высказываний, прозвучавших в ходе многочасовых эфиров российского журналиста и телеведущего на самые разные темы.

Что касается возможной реакции, то, учитывая, что Владимир Соловьев является журналистом и телеведущим, ответы на его слова предоставляются на соответствующем уровне — со стороны журналистского сообщества или иных лиц. Другое дело, если бы подобные заявления прозвучали со стороны депутата или министра. Тогда ответ был бы дан нашими нардепами или членами правительства», — добавил пресс-секретарь главы государства.

По словам Аската Алагозова, «ему известно о предложении одного из депутатов объявить Владимира Соловьева персоной нон грата».

«Для этого существует соответствующая процедура. Посмотрим, как этот вопрос будет рассмотрен. Здесь важно отметить главное: двусторонние и многосторонние отношения между Россией и нашей страной, а также между РФ и государствами Центральной Азии в целом выстроены на самом высоком уровне. Об этом свидетельствуют взаимные визиты различного уровня, а также сотрудничество в рамках таких организаций, как СНГ, ЕАЭС и ШОС.

В этой связи считаю, что любые подобные предположения не имеют под собой оснований. Однако, учитывая, что Владимир Соловьев работает на государственном телевидении, его непонятные высказывания, провоцирующие напряженность в отношениях между народами, вызывают как минимум недоразумение среди граждан дружественных стран, а в некоторых случаях требуют принятия строгих мер. Мы надеемся, что его руководство примет адекватные меры», — сказал пресс-секретарь президента.

Напомним, что высказывания телеведущего Владимира Соловьева вызвали скандал. В одном из своих эфиров несколько дней назад он выразил мнение, что РФ, как и США в Венесуэле, стоит «наплевать на международное право» и рассмотреть возможность силового вмешательства во внутренние дела Армении и республик Центральной Азии, чтобы не допустить их выхода из российской «зоны влияния».

В МИД Армении заявили, что такие высказывания несовместимы с дружественными отношениями между Москвой и Ереваном.

А депутат Дастан Бекешев предложил признать его персоной нон грата.
