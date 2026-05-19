21:28
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.21
Общество

В Ноокате начала работать станция по производству медицинского кислорода

В территориальной больнице Ноокатского района Ошской области завершилось тестирование новой станции по производству медицинского кислорода, объект полностью готов к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщает ПРООН в Кыргызстане.

Проект реализован ПРООН в партнерстве с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики при финансовой поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Он стал ответом на уязвимость системы здравоохранения, которую обнажила пандемия COVID-19: тогда нехватка медицинского кислорода обернулась одной из самых острых проблем для больниц по всей стране — особенно в отдаленных районах.

Новая станция производит сертифицированный медицинский кислород непосредственно на месте — около 100-150 баллонов в сутки и способна обеспечивать не только Ноокатскую больницу, но и соседние районы. Экономический эффект ощутим: если прежде кислород обходился больнице в 32 миллиона сомов в год, то теперь — около 3,7 миллиона.

Оборудование, собранное в Германии, извлекает кислород из воздуха и закачивает его под давлением в сертифицированные баллоны. Производительность — около 1 тысячи 200 кубометров в сутки. Срок службы — не менее 10 лет. Себестоимость одного баллона составляет около 100 сомов против 250 сомов у несертифицированных поставщиков.

Станция будет передана на баланс государства. В партнерстве с больницей, районной и областной администрациями будет разработан план устойчивого функционирования оборудования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/374491/
просмотров: 77
Версия для печати
Материалы по теме
На станции «Ивановка» намерены построить современный логистический центр
В Бишкеке для детей строят новое здание Станции юных техников
Минэнерго: Рассматривался вопрос строительства атомной станции в Чуйской области
На железнодорожной станции в Бишкеке нет скамеек. Горожанка просит решить вопрос
Госэкотехинспекция оштрафовала АЗС в Жайылском районе на 13 тысяч сомов
«Жылуулук электр борборундагы» кырсыктын себептерин бир нече мекеме текшерүүдө
УКМК Бишкек «Жылуулук электр борборунундагы» кырсык боюнча текшерүү жүргүзүүдө
Бишкектиктер тоңуп жатат. «Жылуулук электр борбору» дагы эле ишке кире элек
Россия и США договорились о создании окололунной станции. На очереди Марс
Китай намерен построить аэродром в Антарктиде
Популярные новости
Интервью с&nbsp;Мээришей: о&nbsp;разводе с&nbsp;Атабековым, женщинах и&nbsp;планах на&nbsp;жизнь Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
На&nbsp;дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию На дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию
В&nbsp;Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из&nbsp;России В Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из России
В&nbsp;Бишкеке опять ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;18-20 мая В Бишкеке опять ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 18-20 мая
Бизнес
BAKAI стирает границы: впервые в&nbsp;КР переводы в&nbsp;Китай и&nbsp;США прямо в&nbsp;приложении BAKAI стирает границы: впервые в КР переводы в Китай и США прямо в приложении
Экономика Узбекистана выходит на&nbsp;глобальный уровень Экономика Узбекистана выходит на глобальный уровень
MEGA расширяет 4G-покрытие по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA расширяет 4G-покрытие по всему Кыргызстану
Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом
19 мая, вторник
21:23
В Ноокате начала работать станция по производству медицинского кислорода В Ноокате начала работать станция по производству медиц...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 мая: дожди
20:48
Кыргызстанцев обманом заставляют работать закладчиками за рубежом — МИД КР
20:45
В Ошской областной филармонии прошла премьера мюзикла «Чолпонум»
20:22
Болот Чолпонбаев назначен первым заместителем министра строительства