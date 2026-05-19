В Ноокате начала работать станция по производству медицинского кислорода

В территориальной больнице Ноокатского района Ошской области завершилось тестирование новой станции по производству медицинского кислорода, объект полностью готов к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщает ПРООН в Кыргызстане.

Проект реализован ПРООН в партнерстве с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики при финансовой поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Он стал ответом на уязвимость системы здравоохранения, которую обнажила пандемия COVID-19: тогда нехватка медицинского кислорода обернулась одной из самых острых проблем для больниц по всей стране — особенно в отдаленных районах.

Новая станция производит сертифицированный медицинский кислород непосредственно на месте — около 100-150 баллонов в сутки и способна обеспечивать не только Ноокатскую больницу, но и соседние районы. Экономический эффект ощутим: если прежде кислород обходился больнице в 32 миллиона сомов в год, то теперь — около 3,7 миллиона.

Оборудование, собранное в Германии, извлекает кислород из воздуха и закачивает его под давлением в сертифицированные баллоны. Производительность — около 1 тысячи 200 кубометров в сутки. Срок службы — не менее 10 лет. Себестоимость одного баллона составляет около 100 сомов против 250 сомов у несертифицированных поставщиков.

Станция будет передана на баланс государства. В партнерстве с больницей, районной и областной администрациями будет разработан план устойчивого функционирования оборудования.