Власть

Акции протеста в Иране: Трамп призвал митингующих захватывать органы власти

Дональд Трамп призвал иранцев «захватывать государственные учреждения».

«Иранские патриоты, продолжайте протесты — захватывайте свои органы власти! Сохраняйте имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену. Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока не прекратится бессмысленное убийство протестующих. Помощь в пути. Сделаем Иран великим снова», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Президент США заявил, что отменил все встречи с официальными лицами Ирана, «пока не прекратятся убийства протестующих».

Постоянный представитель Ирана при ООН направил письмо генсеку организации и председателю Совбеза. Амир Саид Иравани заявил, что заявления Трампа угрожают суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности Ирана; США и Израиль несут прямую юридическую ответственность за гибель невинных гражданских лиц, ставшую следствием их действий; Иран призывает Совбез ООН осудить подстрекательства к насилию и угрозы применения силы со стороны США.

Саудовская Аравия, Оман и Катар призвали США отказаться от ударов по Ирану, сообщает The Wall Street Journal.

По последним данным, акции зафиксированы в 585 локациях в 186 городах (31 провинция) Ирана, а число задержанных превышает десятки тысяч.

Напомним, в государстве уже более 100 часов нет интернета. Власти также отключили мобильную связь. Массовые митинги, вызванные экономическим кризисом и девальвацией местной валюты, продолжаются с конца декабря 2025 года.
