Повторные выборы по округу № 13: выдвижение кандидатов завершится 29 января

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов утвердила календарный план подготовки и проведения повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 13. Голосование назначили на воскресенье, 1 марта 2026 года.

По утвержденному графику политические партии, желающие участвовать в выборах, должны письменно уведомить ЦИК об участии не позднее 2 января 2026 года. Выдвижение кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, как от партий, так и путем самовыдвижения, продлится до 29 января 2026 года включительно. Прием документов завершается в 18.00 по местному времени.

Регистрация кандидатов завершится до 9 февраля.

С 9 февраля до 08.00 28 февраля будет проходить агитационная кампания. В день, предшествующий голосованию, и в день выборов агитация запрещена.

Для участия в выборах кандидатам и партиям необходимо открыть специальные избирательные счета и внести избирательный залог. Крайний срок уплаты залога и подачи документов для регистрации — 1 февраля 2026 года до 18.00.

Голосование состоится 1 марта с 08.00 до 20.00. Подведение итогов выборов и официальное определение результатов ЦИК планирует завершить не позднее 15 марта, после их опубликуют в СМИ.

Напомним, после досрочных выборов депутатов парламента, прошедших 30 ноября, ЦИК признала недействительными итоги по многомандатному избирательному округу № 13. Выяснилось, что со стороны наблюдателей от кандидатов в депутаты на 35 участках установили камеры, которые осуществляли контроль за голосованием. Это нарушило принцип тайного голосования.