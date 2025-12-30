Повторные выборы по округу № 13 назначены на 1 марта

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов сегодня на заседании назначила дату повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша по округу № 13.

Выборы назначены на 1 марта 2026 года.

Напомним, после досрочных выборов депутатов парламента, прошедших 30 ноября, ЦИК признала недействительными итоги по многомандатному избирательному округу № 13. Выяснилось, что со стороны наблюдателей от кандидатов в депутаты на 35 участках установили камеры, которые осуществляли контроль за голосованием. Это нарушило принцип тайного голосования.