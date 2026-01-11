18:39
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Власть

Европа обсуждает размещение войск НАТО в Гренландии на фоне заявлений Трампа

Европейские страны рассматривают возможность размещения военного контингента НАТО в Гренландии, рассчитывая, что усиление альянса убедит президента США Дональда Трампа отказаться от идеи аннексии острова. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, правительство Великобритании ведет консультации с европейскими союзниками о возможном развертывании сил НАТО в Гренландии. Вопрос обсуждался 8 января на встрече союзников альянса в Брюсселе.

Как пишет The Telegraph, участники встречи поручили главному командованию Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе проработать варианты мер по обеспечению безопасности в Арктическом регионе.

Кроме того, по информации газеты, Европейский союз разрабатывает возможные санкционные меры против американских фирм на случай, если Дональд Трамп отвергнет предложение о размещении сил НАТО. Под ограничения в Европе могут попасть Meta, Google, Microsoft, X, а также банки и финансовые компании Соединенных Штатов.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951-м Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357429/
просмотров: 184
Версия для печати
Материалы по теме
Политики Гренландии требуют от США прекратить пренебрежение к острову
Трамп не против, если Мария Мачадо передаст ему свою Нобелевскую премию мира
Трамп хочет Гренландию. Европейские лидеры выпустили совместное заявление
Белый дом допустил вхождение Гренландии в состав США, не исключив военный захват
Трамп снова заговорил о Гренландии и пригрозил новым властям Венесуэлы
Состояние Дональда Трампа выросло после возвращения в Белый дом — СМИ
Белый дом подтвердил встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским
Рейтинг Дональда Трампа среди рабочего класса США рекордно упал
В США анонсировали создание нового класса военных кораблей с названием «Трамп»
Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США объемом $901 миллиард
Популярные новости
Власти выделили более 100 миллионов сомов, чтобы Нарын пережил аномальные морозы Власти выделили более 100 миллионов сомов, чтобы Нарын пережил аномальные морозы
Минстрой прокомментировал ситуацию вокруг строительства городка &laquo;Алтай&raquo; Минстрой прокомментировал ситуацию вокруг строительства городка «Алтай»
США прекращают участие в&nbsp;66&nbsp;международных организациях. Трамп подписал документ США прекращают участие в 66 международных организациях. Трамп подписал документ
Минкультуры и&nbsp;эксперты ЮНЕСКО обсудили оптимизацию буферной зоны &laquo;Сулайман Тоо&raquo; Минкультуры и эксперты ЮНЕСКО обсудили оптимизацию буферной зоны «Сулайман Тоо»
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
11 января, воскресенье
18:27
Десять главных тенденций развития ИИ в наступившем году представили в Китае Десять главных тенденций развития ИИ в наступившем году...
18:16
Европа обсуждает размещение войск НАТО в Гренландии на фоне заявлений Трампа
17:56
На АЗС в Бишкеке пьяный мужчина напал на водителя и угнал автомобиль
17:29
Милиция задержала бывшего депутата Жогорку Кенеша Аккулу Бердиева
16:11
Непристойный контент. Индонезия заблокировала чат-бот Grok