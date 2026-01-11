Европа обсуждает размещение войск НАТО в Гренландии на фоне заявлений Трампа

Европейские страны рассматривают возможность размещения военного контингента НАТО в Гренландии, рассчитывая, что усиление альянса убедит президента США Дональда Трампа отказаться от идеи аннексии острова. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, правительство Великобритании ведет консультации с европейскими союзниками о возможном развертывании сил НАТО в Гренландии. Вопрос обсуждался 8 января на встрече союзников альянса в Брюсселе.

Как пишет The Telegraph, участники встречи поручили главному командованию Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе проработать варианты мер по обеспечению безопасности в Арктическом регионе.

Кроме того, по информации газеты, Европейский союз разрабатывает возможные санкционные меры против американских фирм на случай, если Дональд Трамп отвергнет предложение о размещении сил НАТО. Под ограничения в Европе могут попасть Meta, Google, Microsoft, X, а также банки и финансовые компании Соединенных Штатов.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951-м Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.