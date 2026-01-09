Трамп не против, если Мария Мачадо передаст ему свою Нобелевскую премию мира

В интервью ведущему Fox News Шону Хэннити президент США заявил, что планирует встретиться с Мачадо на следующей неделе, пишет Meduza.

На вопрос Хэннити, примет ли Трамп Нобелевскую премию мира, присужденную Мачадо, если она вручит ее ему, американский лидер ответил: «Я слышал, что она хочет это сделать. Это было бы большой честью».

После того, как 3 января США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Трамп отказал в поддержке Мачадо. Источники The Washington Post объяснили это тем, что в 2025 году Мачадо была награждена Нобелевской премией мира, которую очень хотел получить Трамп. И хотя Мачадо посвятила награду президенту США, ее решение принять премию якобы было «величайшим грехом».

Трамп отрицал, что присуждение Мачадо Нобелевской премии мира повлияло на его решение по Венесуэле, хотя заметил, что Мачадо «не должна была победить». Сама Мачадо после свержения Мадуро заявила Fox News, что готова передать свою Нобелевскую премию Трампу или разделить ее с ним.