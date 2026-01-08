18:30
Минстрой прокомментировал ситуацию вокруг строительства городка «Алтай»

Минстрой прокомментировал ситуацию вокруг строительства жилого городка «Алтай» в Бишкеке на фоне распространяемого в социальных сетях видео с затопленными котлованами.

В ведомстве сообщили, что до начала строительных работ на объекте были проведены инженерно-геологические и инженерные изыскания в соответствии с требованиями действующего законодательства. По их итогам был определен уровень грунтовых вод, а в проектной документации предусмотрены соответствующие инженерные решения.  В частности, проектом предусмотрено устройство дренажной системы и отвод грунтовых вод. 

Кроме того, этажность жилых домов ограничена пятью этажами с учетом инженерно-геологических особенностей участка.

Эти меры, как отмечают в министерстве, направлены на обеспечение безопасности строительства и дальнейшей эксплуатации объектов.

В Минстрое подчеркнули, что жилой городок «Алтай» относится к категории малоэтажной застройки, а вопросы сейсмической безопасности были полностью рассмотрены профильными государственными департаментами ведомства. 

В связи с этим отдельное согласование проекта с Институтом сейсмологии Национальной академии наук КР не требуется.

В министерстве также заявили, что мнение, ранее высказанное президентом НАН КР Канатом Абдрахматовым, не соответствует действительности, и призвали граждан доверять официальной информации и не поддаваться паническим настроениям.

Отмечается, что в данном районе ранее и в настоящее время реализуются и другие крупные строительные проекты, в том числе на территории Ошского рынка, нового автовокзала, а также возводятся пятиэтажные жилые дома. Четырех- и пятиэтажные здания, построенные в советский период, эксплуатируются здесь до настоящего времени.

В Минстрое заверили, что строительство жилого городка «Алтай» осуществляется в соответствии с установленными нормами и требованиями и находится под постоянным контролем.
