Спорт

Лига чемпионов. «Реал Мадрид» полностью выкупил отель InterContinental в Алматы

«Реал Мадрид» полностью выкупил отель в Алматы. Команда разместилась в пятизвездочном InterContinental Almaty, который на ближайшие дни станет закрытой территорией для других постояльцев.

Фото СМИ. «Реал Мадрид» полностью выкупил отель InterContinental в Алматы

Сейчас забронировать номера через онлайн-сервисы и телефоны отеля невозможно. Бронь доступна только с 1 октября. По всей видимости, 15-этажная гостиница с 277 номерами полностью выкуплена клубом, отмечают местные СМИ.

По информации SHOT, чтобы никто не смог потревожить покой футболистов испанской команды перед матчем Лиги чемпионов против казахского «Кайрата», руководство приняло решение выкупить все номера отеля с 28 сентября по 1 октября. Средняя цена стандартного номера на эти даты — $375 за ночь, люкс — $560 за ночь. Всего в отеле 277 номеров — все они в эти дни принадлежат «Реалу», который приехал в составе более 40 человек.

Неделю назад в этом отеле останавливалась группа Backstreet Boys. Помимо близости к Центральному стадиону, отель также известен продуманной локацией и системой безопасности. Для гостей предусмотрены отдельный въезд, закрытые этажи и собственная охрана.

Самолет с командой «Реала» приземлился в аэропорту Алматы вчера. Тысячи болельщиков собрались, чтобы встретить футболистов, прибывших на матч Лиги чемпионов против «Кайрата».

Матч «Кайрат» — «Реал» обещает стать событием не только спортивным, но и культурным. Для мадридцев это самый дальний выезд в еврокубковой истории клуба, поэтому тренерский штаб принял решение привезти в Казахстан основной состав.

Игра состоится сегодня в 21.45 по времени Астаны. Почти все бары и рестораны Алматы готовят фан-зоны с прямыми трансляциями на больших экранах.  
