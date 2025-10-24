15:00
Алматы и Москва возобновляют прямое железнодорожное сообщение

Между Москвой и Алматы возобновляется прямое железнодорожное сообщение. Об этом сообщают Российские железные дороги.

Отмечается, что беспересадочные вагоны будут курсировать по маршруту Москва — Алматы — Москва через день, время в пути составит около 3,5 суток.

Первый рейс отправится из Алматы 26 октября в 20.00 по местному времени в составе поезда № 7/8 Алматы — Саратов. Из Москвы отправление запланировано на 30 октября в 19.27 в составе поезда № 85/86 Москва — Дербент, который следует через Саратов.

Напомним, от прямого сообщения между двумя городами отказались в 2017 году из-за снижения заполняемости вагонов и нерентабельности.
