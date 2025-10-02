16:21
Алматинская ТЭЦ вошла в топ загрязнителей воздуха в мире

Алматинская ТЭЦ вошла в топ загрязнителей воздуха в мире, сообщает Orda.kz со ссылкой на сервис Climate Trace.

Фото Orda.kz. Алматинская ТЭЦ вошла в топ загрязнителей воздуха в мире

Уточняется, что к выводу, что ТЭЦ-2 города Алматы входит в число крупнейших загрязнителей воздуха по всему миру, пришли эксперты фонда Almaty Air Initiative. Они проанализировали данные сервиса Climate Trace, который с помощью искусственного интеллекта и данных со спутников отслеживает источники загрязнения по всему миру.

«Анализ показал, что один из трех крупных стационарных источников выбросов PM 2.5 в Алматы входит в топ-10 загрязнителей по этому показателю среди всех отслеживаемых в мире объектов», — говорится в сообщении фонда.

PM 2.5 — мелкие твердые частицы размером до 2,5 микрометра, которые выбрасываются, в том числе, при сжигании топлива.
