США нанесли ракетный удар по «Исламскому государству» в Нигерии

Соединенные Штаты нанесли «множество точных ударов» по объектам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в северо-западной части Нигерии, «которые в течение многих лет, а то и столетий, жестоко убивали в первую очередь невинных христиан». Об этом в своей соцсети Truth Social написал Дональд Трамп.

«Ранее я предупреждал этих террористов, что, если они не остановят резню христиан, им придется дорого заплатить, и сегодня вечером это произошло», — отметил глава Белого дома действия Минобороны США.

Он добавил, что «под моим руководством наша страна не позволит процветать радикальному исламскому терроризму».

В начале ноября американский президент заявлял, что рассматривает разные варианты военных действий в Нигерии, включая ввод войск и авиаудары. В декабре он ввел частичный запрет на въезд в Соединенные Штаты граждан этого государства.

В начале декабря глава Нигерии Бола Ахмед Тинубу объявил в стране чрезвычайное положение в связи с непрекращающимися массовыми похищениями людей. Он также приказал объявить дополнительный набор персонала в Вооруженные силы и полицию.

Ранее в Нигерии произошло сразу несколько нападений на школы и церкви. Так, в штате Нигер 21 ноября вооруженные люди напали на католическую школу Святой Марии и похитили 215 учеников, а также 12 учителей.

США обвиняли власти этого государства в том, что они потворствуют массовым убийствам христиан повстанцами. Дональд Трамп допускал военную операцию.

Власти Нигерии опровергли, что христианство в стране под угрозой исчезновения. Святой Престол решил отреагировать на дипломатический кризис из-за христиан Нигерии. Главный дипломат Ватикана кардинал Пьетро Паролин поддержал позицию нигерийского руководства, отрицающего геноцид христиан. Он заявил, что насилие в государстве «не является религиозным конфликтом, а скорее, социальным», и от него страдают представители всех конфессий.