Ситуация в Венесуэле. Реакция мирового сообщества на захват Николаса Мадуро

Военная операция США в Венесуэле и захват президента страны Николаса Мадуро с супругой — тема № 1 в мировых СМИ. Как отреагировали политики и лидеры стран на ситуацию вокруг Венесуэлы в материале 24.kg.

Фото Reuters. В ночь на 3 января США нанесли авиаудары по столице Венесуэлы и захватили президента Николаса Мадуро

Первая реакция на захват четы Мадуро последовала от президента Колумбии. Густаво Петро призвал провести срочное заседание ООН и Организации американских государств из-за ситуации в Венесуэле. Он назвал «неслыханным поведением США».

МИД России заявил, что США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы.

«Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение», — подчеркнули в МИД РФ.

Отмечается, что предлоги для ареста Николаса Мадуро «несостоятельны» и важно не допустить дальнейшую эскалацию «путем диалога».

«Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне», — заявили в МИД РФ.

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала стороны к «сдержанности». Она проинформировала, что переговорила с госсекретарем США Марко Рубио.

Иран осудил нападение США на Венесуэлу.

«США грубо нарушают принципы международного права и представляют сейчас непосредственную угрозу безопасности в регионе и во всем мире», — подчеркнули в МИД Ирана, отметив, что Венесуэла имеет право защищаться.

С осуждением высказались также представители ливанского движения «Хезболла», палестинского ХАМАС и йеменского «Ансар Аллах».

Китай сурово осудил нападение, заявив, что «глубоко шокирован» открытой агрессией США. Всего за несколько часов до нападения президент Николас Мадуро провел встречу со спецпредставителем председателя КНР Си Цзиньпина. Китайская делегация была в столице во время авиаударов США и наблюдала за ними.

«Мы призываем США соблюдать международные законы и принципы хартии ООН», — заявили власти Китая.

В Конгрессе США Дональда Трампа осудили и республиканцы.

«Я бы хотел узнать, каково конституционное обоснование всего этого, если мы не объявляли никому войны, а конгресс не дал согласия на применение силы против иностранного государства», — сказал сенатор от Юты Майк Ли.

Мэр Нью-Йорка и сенаторы-демократы тоже осудили операцию США в Венесуэле.

«Одностороннее нападение на суверенное государство — акт войны и нарушение федерального и международного права. Это вопиющее стремление к смене режима затрагивает не только тех, кто находится за границей, но и напрямую жителей Нью-Йорка», — написал Зохран Мамдани.

Сенатор от Демократической партии Энди Ким напомнил, что госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет еще недавно отрицали возможность смены власти в Венесуэле.

Атаку Вашингтона широко осудили в странах Латинской Америки. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал действия США «государственным терроризмом» и потребовал вмешательства международного сообщества. К нему присоединился экс-президент Боливии социалист Эво Моралес, президент Чили Габриэль Борич, власти Мексики, президент Бразилии Лула да Силва, а также представители Уругвая.

В Турции действия США резко осудил главный советник президента Турции Джемиль Эртем. Президент Реджеп Тайип Эрдоган публично не комментировал происходящее.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что удары по Венесуэле «будут иметь плохие последствия по всему миру».

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 января в столице Венесуэлы прозвучало несколько взрывов. Журналисты международных информагентств сообщили о серии авиаударов по Каракасу.

В начале сентября 2025 года глава Белого дома отправил в южную часть Карибского моря восемь военных кораблей, объяснив это борьбой с наркотрафиком. Президент Венесуэлы назвал действия США «враждебной осадой» и обратился в ООН с просьбой «оказать содействие в соблюдении территориальной целостности и суверенитета страны». В ответ Дональд Трамп заявил, что венесуэльский катер с наркотиками военные Соединенных Штатов потопили в Карибском море, и приказал прекратить все дипломатические контакты с Венесуэлой. Он также заявил, что США будут продолжать удары по наркоторговцам за границей без разрешения Конгресса.