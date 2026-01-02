Москва приступила к председательству в ОДКБ: Лавров обозначил приоритеты

С 1 января 2026 года Москва приступила к выполнению функций председателя в Организации Договора о коллективной безопасности. В связи с этим министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с обращением, в котором обозначил основные приоритеты российского председательства.

Как отметил глава МИД РФ, Россия будет осуществлять председательство под девизом «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель, общая ответственность». По его словам, государства—участники ОДКБ намерены объединять усилия для защиты общих подходов к обеспечению международной безопасности.

Лавров подчеркнул, что деятельность ОДКБ основывается на принципах мирного сосуществования государств, приоритете политико-дипломатического урегулирования конфликтов и соблюдении норм международного права при ключевой роли ООН. В этой связи Россия предлагает партнерам выстраивать взаимовыгодное сотрудничество и совместно участвовать в формировании будущей архитектуры равной и неделимой безопасности на евразийском пространстве, рассматривая ОДКБ как одну из возможных опор такой системы.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что ощрганизация сформировалась как авторитетное объединение союзных государств, деятельность которого не направлена против третьих стран и не носит агрессивного характера. Все решения в ОДКБ принимаются на основе консенсуса с учетом баланса интересов, принципов взаимного уважения, добрососедства и взаимопомощи.

По словам Лаврова, Россия намерена сохранить преемственность в развитии ключевых направлений сотрудничества и продолжить реализацию инициатив, выработанных в период председательства Кыргызстана. В условиях сохраняющейся геополитической напряженности Москва ставит перед собой задачи дальнейшей консолидации государств-членов ОДКБ, укрепления союзнических связей и углубления координации по актуальным международным вопросам.

Особое внимание в период российского председательства будет уделено выполнению основной миссии организации — поддержанию мира и стабильности в зоне ответственности ОДКБ, а также созданию условий для безопасного развития и устойчивого процветания государств-участников.

Лавров подчеркнул, что Россия намерена не допустить дестабилизации и «хаоса» на пространстве организации.

Отдельным приоритетом обозначено развитие силовой составляющей ОДКБ. В частности, планируется наращивание боевого потенциала Коллективных сил, их оснащение современным и совместимым вооружением и техникой с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Также акцент будет сделан на сотрудничестве в сфере защиты от биологических угроз, обеспечении информационной безопасности, развитии оборонно-промышленных комплексов и реализации инновационного потенциала стран-участниц.

Кроме того, Россия намерена расширять инструменты совместного противодействия международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, транснациональной организованной преступности, финансированию терроризма и незаконной миграции.

В обращении также отмечена значимость межпарламентского взаимодействия. В 2026 году исполняется 20 лет со дня создания Парламентской ассамблеи ОДКБ, которая, по словам Лаврова, играет важную роль в формировании единого правового пространства организации.

Глава МИД РФ выразил уверенность в поддержке со стороны партнеров по ОДКБ и готовность к тесной и плодотворной работе в течение 2026 года, подчеркнув, что совместными усилиями сотрудничество в рамках организации может быть выведено на качественно новый уровень.

Напомним, в 2025 году председательство в ОДКБ осуществлял Кыргызстан.