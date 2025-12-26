Прокуратура предлагает ужесточить досрочное освобождение и отсрочку наказания

В Кыргызстане предложено ужесточить нормы условно-досрочного освобождения и отсрочки отбывания наказания для осужденных, причинивших крупный материальный ущерб. С соответствующей инициативой выступила прокуратура, осуществляющая надзор за соблюдением законов в уголовно-исполнительной системе.

По данным надзорного органа, в 2025 году из 430 представлений о применении условно-досрочного освобождения удовлетворено лишь 121. В 309 случаях, или 72 процентах, судам было отказано в освобождении осужденных.

Отмечается, что прокуратура занимает принципиальную позицию при рассмотрении таких дел. В частности, в 11 случаях были внесены апелляционные представления на решения судов об освобождении осужденных. В результате восемь лиц, представлявших потенциальную угрозу для общества, остались в местах лишения свободы.

Также сообщается, что в рамках последних законодательных изменений из статьи 80 Уголовно-исполнительного кодекса КР исключен институт колоний-поселений. Эта мера направлена на ограничение возможностей смягчения режима содержания. Кроме того, в 2025 году 13 осужденных по решению суда были переведены из колоний-поселений обратно в учреждения с более строгим режимом за нарушение порядка отбывания наказания.

Отдельное внимание в прокуратуре уделяют применению статьи 87 Уголовного кодекса КР, предусматривающей отсрочку отбывания наказания для женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет. По данным надзорного органа, данная норма в ряде случаев используется осужденными за мошенничество, причинившими ущерб на миллионы сомов, при этом материальный вред потерпевшим не возмещается.

В 2025 году по этому основанию было подано восемь ходатайств, из которых удовлетворены только три. В остальных случаях прокуратура возражала, указывая на отсутствие возмещения ущерба и отсутствие признаков исправления осужденных.

В связи с этим прокуратура разрабатывает предложения по внесению изменений в статью 87 УК КР. В частности, предлагается:

рассматривать вопрос об УДО или отсрочке наказания только при условии частичного или полного возмещения материального ущерба;

установить временные ограничения на повторную подачу однотипных ходатайств;

учитывать позицию потерпевших и степень возмещения вреда при принятии судебных решений.

В надзорном органе подчеркивают, что предлагаемые меры направлены на соблюдение баланса между защитой прав детей и принципом неотвратимости наказания за совершенные преступления.