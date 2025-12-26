19:02
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Власть

Прокуратура предлагает ужесточить досрочное освобождение и отсрочку наказания

В Кыргызстане предложено ужесточить нормы условно-досрочного освобождения и отсрочки отбывания наказания для осужденных, причинивших крупный материальный ущерб. С соответствующей инициативой выступила прокуратура, осуществляющая надзор за соблюдением законов в уголовно-исполнительной системе.

По данным надзорного органа, в 2025 году из 430 представлений о применении условно-досрочного освобождения удовлетворено лишь 121. В 309 случаях, или 72 процентах, судам было отказано в освобождении осужденных.

Отмечается, что прокуратура занимает принципиальную позицию при рассмотрении таких дел. В частности, в 11 случаях были внесены апелляционные представления на решения судов об освобождении осужденных. В результате восемь лиц, представлявших потенциальную угрозу для общества, остались в местах лишения свободы.

Также сообщается, что в рамках последних законодательных изменений из статьи 80 Уголовно-исполнительного кодекса КР исключен институт колоний-поселений. Эта мера направлена на ограничение возможностей смягчения режима содержания. Кроме того, в 2025 году 13 осужденных по решению суда были переведены из колоний-поселений обратно в учреждения с более строгим режимом за нарушение порядка отбывания наказания.

Отдельное внимание в прокуратуре уделяют применению статьи 87 Уголовного кодекса КР, предусматривающей отсрочку отбывания наказания для женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет. По данным надзорного органа, данная норма в ряде случаев используется осужденными за мошенничество, причинившими ущерб на миллионы сомов, при этом материальный вред потерпевшим не возмещается.

В 2025 году по этому основанию было подано восемь ходатайств, из которых удовлетворены только три. В остальных случаях прокуратура возражала, указывая на отсутствие возмещения ущерба и отсутствие признаков исправления осужденных.

В связи с этим прокуратура разрабатывает предложения по внесению изменений в статью 87 УК КР. В частности, предлагается:

  • рассматривать вопрос об УДО или отсрочке наказания только при условии частичного или полного возмещения материального ущерба;
  • установить временные ограничения на повторную подачу однотипных ходатайств;
  • учитывать позицию потерпевших и степень возмещения вреда при принятии судебных решений.

В надзорном органе подчеркивают, что предлагаемые меры направлены на соблюдение баланса между защитой прав детей и принципом неотвратимости наказания за совершенные преступления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/356293/
просмотров: 386
Версия для печати
Материалы по теме
Октябрьской райпрокуратуре в Бишкеке построили новое здание
В Базар-Коргоне выявлен факт незаконного предоставления земель
Государству возвращен незаконно приватизированный участок турбазы «Абшыр-Ата»
Детский сад в Майлуу-Суу возвращен в собственность государства
В Бишкеке в муниципальную собственность возвращен участок в 55 миллионов сомов
Главу муниципальной инспекции Мирлана Таалайбекова вызвали в прокуратуру
Бизнесмен в Оше использовал форму прокурора, чтобы избежать штрафов
В Кыргызстане шести детям-сиротам выделили участки для строительства жилья
Таласской районной прокуратуре построили новое здание
Военная прокуратура раскрыла случаи насилия в армии КР: подозреваемые задержаны
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплата педагогов и&nbsp;медработников будет повышена на&nbsp;100 процентов С 1 апреля зарплата педагогов и медработников будет повышена на 100 процентов
Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со&nbsp;стороны ГКНБ и&nbsp;силовых структур Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со стороны ГКНБ и силовых структур
Кабмин продлил новогодние каникулы в&nbsp;Кыргызстане до&nbsp;12&nbsp;января 2026 года Кабмин продлил новогодние каникулы в Кыргызстане до 12 января 2026 года
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
26 декабря, пятница
19:00
Афиша Бишкека на выходные: новогодние сказки, концерты и мастер-классы Афиша Бишкека на выходные: новогодние сказки, концерты...
18:40
Сливают химические вещества в арык. Жители Новопокровки бьют тревогу
18:26
В Коканде показали спектакль «Курманжан» Ошского национального драмтеатра
18:05
Это максимум. В России в 2025 году объявили нежелательными 95 организаций
17:41
Тепло Нового года подарили пациентам Центра охраны материнства и детства