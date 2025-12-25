21:00
Жогорку Кенеш утвердил бюджеты Социального фонда и одобрил отчет за 2024 год

На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 25 декабря, депутаты в трех чтениях приняли законопроекты о внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О бюджете Социального фонда Кыргызской Республики на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов», а также «О бюджете Социального фонда Кыргызской Республики на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов». Кроме того, парламент одобрил отчет об исполнении бюджета Социального фонда за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба ЖК. 

Как сообщил председатель Социального фонда Бактияр Алиев, уточненный бюджет фонда на 2025 год сформирован по доходам в объеме 129 миллиардов 183 миллиона 671 тысяча сомов, что составляет 7,3 процента от ВВП. Проект бюджета Социального фонда на 2026 год предусматривает доходы в размере 137 миллиардов 691 миллион 504 тысячи сомов и расходы — 137 миллиардов 303 миллиона сомов.

В ходе обсуждения депутаты подняли вопросы, связанные с пенсионной системой. Дастан Бекешев отметил, что гражданам с инвалидностью сложно определить, какой из предусмотренных вариантов выхода на пенсию является для них более выгодным, и предложил провести дополнительный анализ.

Илимбек Кубанычбеков обратил внимание на порядок назначения пенсий гражданам, проживающим в условиях высокогорья, а также на необходимость формирования справедливой пенсионной системы.

Дастанбек Джумабеков поднял вопросы формирования бюджета Социального фонда и повышения размера пенсий. Эльвира Сурабалдиева поинтересовалась соотношением численности трудящихся и пенсионеров, а также прогнозами на ближайшие годы. По словам Бактияра Алиева, это соотношение в настоящее время составляет 0,9.

Инициатором законопроектов выступил председатель Кабинета министров.

Махабат Мавлянова и Жылдыз Садырбаева акцентировали внимание на необходимости увеличения сбора страховых взносов и расширения круга их плательщиков. Камила Талиева заявила о необходимости повышения базовой части пенсии и увеличения компенсаций матерям-героиням.

Бурун Аманова подняла вопрос порядка выплаты пенсий трудовым мигрантам, часть из которых работает нелегально в странах СНГ, отметив важность проведения разъяснительных информационных кампаний.
