Власть

Исполняемость предложений делегатов Народного курултая достигла 71 процента

Руководитель секретариата Народного курултая Мыктыбек Абдылдаев рассказал, сколько обращений поступает от делегатов и как они исполняются.

«За 2023-2024 годы мы обработали 5 тысяч 900 обращений, поступивших от делегатов Народного курултая. 3 тысячи 26 обращений мы обработали со всеми министерствами, ведомствами и местными властями, достигли исполняемости до 71 процента. Это хороший показатель», — сказал он.

По словам Мыктыбека Абдылдаева, после курултая в прошлом году поступило около 2,5 тысячи обращений, более 500 из них направлены в кабмин и МСУ, многие делегаты получили ответы на свои обращения.

Он добавил, что все обращения и предложения обрабатывают всего шесть экспертов, что является большой нагрузкой, и попросил делегатов говорить коротко и по существу. 

Сегодня в Бишкеке начал свою работу IV Народный курултай, который проходит в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/356019/
просмотров: 95
