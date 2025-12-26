14:19
Мигранттардын шайлоого катышуусу жөнүндөгү мыйзамы каралышы мүмкүн

IV Элдик Курултайдын делегаттары өз сөздөрүн аякташты. Президент Садыр Жапаров 150 катышуучунун баарынын сөздөрүн жаздырып алганын жана айтылган бардык сунуштар министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө берилерин белгиледи.

Мамлекет башчысы айрым сунуштарга жооп берди. Мисалы, ал миграциядагы кыргыз жарандары шайлоого катышууга укуктуу болушу керек деген делегаттардын бири менен макул болду.

«Мен буга кошулам. Депутаттардан сурайлы, биз бул маселенин үстүндө иштейбиз. Балким, квоталар же башка нерсе болот», — деп баса белгиледи Садыр Жапаров.

Мыйзамга ылайык, парламентке талапкер шайлоого катышканга чейин акыркы беш жылдан бери Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган болушу керек. Буга чейин бул мыйзамдуу талап боюнча комментарий берип жатып, Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров бул талапты кийинки шайлоолордо кайра карап чыгуу, мөөнөттү кыскартуу же таптакыр алып салуу зарыл болушу мүмкүн экенин белгилеген.

Мигранттар үчүн өз өлкөсүндө жумуш жок экенин айткан дагы бир делегаттын сөзү боюнча президент: «Кыргызстанда жумуш көп, бирок жумушчулар жок, ошондуктан биз Индия, Пакистан, Кытайдан жана башка өлкөлөрдөн чет элдик жумушчу күчүн тартууга аргасызбыз», — деп билдирди.
26-декабрь, жума
