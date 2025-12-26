14:21
Власть

Президент поручил проверить, кто из делегатов курултая проголосовал на выборах

Президент Садыр Жапаров в ходе IV Народного курултая отметил, что в Кыргызстане наблюдается проблема с явкой на выборы.

Он попросил поднять руки делегатов, которые принимали участие в выборах, и удивился, когда весь зал поднял руки.

«Мы можем проверить эту информацию. Возьмите данные из ЦИК по этим 700 человек, посмотрим, кто врет. Я, конечно, не буду сейчас это озвучивать, но на следующем курултае скажу имена, кто соврал», — сказал президент.

Он отметил, что с введением дистанционного голосования и открытием дополнительных участков на рынках и в других общественных местах, он надеялся, что явка вырастет до 70 процентов.

«К сожалению, явка составила всего около 37 процентов. По сравнению с предыдущими выборами проголосовали всего на 200 тысяч человек больше. Народ очень пассивный, но при этом любит критиковать депутатов. Те, кто продают голоса, активно принимают участие, а те, кто не продают, не идут на выборы», — сказал глава государства.

Он отметил, что, возможно, необходимо принимать закон об обязательном участии в голосовании и призвал депутатов подумать над механизмом.

«Следующие выборы планировали ввести электронное голосование. Но, оказывается, нам сейчас рано такое вводить», — заключил Садыр Жапаров.
