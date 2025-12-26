Делегат курултая предложил запретить насильникам баллотироваться в депутаты

Сегодня в ходе второго дня IV Народного курултая делегат из Бишкека Жолдошбек Турдубаев отметил, что в настоящее время в стране наблюдается рост семейного насилия.

Он выразил мнение, что насильникам и мужчинам, бросившим свои семьи, нужно запретить работать на государственной службе, а также баллотироваться в депутаты местных, городских кенешей и в парламент.

Напомним, 23 декабря в столице мужчина застрелил бывшую жену. Сообщалось, что он является бывшим милиционером и баллотировался в депутаты городского кенеша.

По данным правоохранительных органов, в 2025-м вызовов сотрудников милиции по фактам семейного насилия стало больше по сравнению с прошлым годом на 4 тысячи 320 случаев.