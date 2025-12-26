14:21
Власть

Пока рано: президент Кыргызстана против расширения полномочий курултая

Президент Садыр Жапаров прокомментировал предложение делегата из Бишкека о введении годичного мандата для делегатов Народного курултая и расширении их полномочий.

Глава государства напомнил, что первый съезд Народного курултая провели по указу президента, поскольку закон тогда еще не приняли. По его словам, депутаты опасались, что курултай может начать конкурировать с парламентом.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента
Президент подчеркнул, что курултай играет важную роль как площадка прямого диалога власти с регионами. В отличие от депутатов, которые физически не могут объехать все села за один созыв, на курултай приезжают представители практически из каждого населенного пункта и напрямую озвучивают проблемы.

Садыр Жапаров призвал не спешить с расширением полномочий делегатов. Он выразил опасение, что выдача удостоверений сроком на один-два года может привести к злоупотреблениям на местах — со стороны айыл окмоту и акимов.

В качестве примера он привел события после 2005 года, когда отдельные общественные структуры использовали подобные удостоверения для давления и вымогательств.

Президент отметил, что Народный курултай существует всего четыре года и находится на этапе становления. По его словам, институту необходимо время, чтобы накопить опыт и выработать устойчивые механизмы работы, прежде чем вносить серьезные изменения в законодательство.

Садыр Жапаров напомнил о дискуссиях при разработке Конституции 2021 года и формировании нынешней избирательной системы. Он подчеркнул, что государственные институты не должны меняться каждый год под текущие запросы, а реформы должны быть взвешенными и поэтапными.

«Всему свое время. Опыт придет, и тогда придет время и для новых решений», — заявил президент.
