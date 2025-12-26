Президент попросит парламент пересмотреть закон для участия мигрантов в выборах

Делегаты IV Народного курултая завершили свои выступления. Президент Садыр Жапаров отметил, что записал выступления всех 150 человек, и все озвученные предложения передадут членам кабинета министров.

Глава государства отвечает на некоторые предложения. Так, он согласился с одним из делегатов, который сказал, что кыргызстанцы, находящиеся в миграции, должны иметь право участвовать в выборах.

«Я согласен с этим. Давайте попросим депутатов, проработаем этот вопрос. Возможно, будут квоты или что-то другое», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Согласно закону, кандидат в депутаты должен постоянно проживать на территории Кыргызской Республики не менее последних пяти лет перед участием в выборах. Ранее, комментируя это требование законодательства, глава ЦИК Тынчтык Шайназаров отметил, что к следующим выборам, возможно, нужно будет пересмотреть его и сократить сроки или вообще отказаться от него.

Комментируя выступление другого делегата, заявившего, что для мигрантов нет работы на родине, президент сообщил, что «работы в Кыргызстане полно, а рабочих нет, поэтому приходится привлекать иностранную рабочую силу из Индии, Пакистана, Китая и других стран».