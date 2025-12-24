21:37
USD 87.45
EUR 103.19
RUB 1.12
Власть

Гульзат Исаматова назначена и. о. министра науки Кыргызстана

Гульзат Исаматова назначена и. о. министра науки, высшего образования и инноваций. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, Садыр Жапаров подписал соответствующий указ.

Кандидатуру Гульзат Исаматовой внесут для согласования в Жогорку Кенеш.

Гульзат Исаматова родилась 21 апреля 1983 года. Ранее занимала должность проректора по международным связям и инвестициям БГУ имени Кусеина Карасаева.

из интернета
Фото из интернета . Гульзат Исаматова

Напомним, Бактияр Орозов освобожден от должности министра науки. Он уволен из-за нарушения этики. Нетрезвого чиновника остановили инспекторы УОБДД в селе Кой-Таш.

Министром науки, высшего образования и инноваций Бактияр Орозов назначен в мае 2025 года. До этого занимал должности первого заместителя министра образования и науки и замминистра юстиции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/355924/
просмотров: 144
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан: кадровые перестановки за 15-19 декабря
Кыргызстан: кадровые перестановки за 8-12 декабря
Кыргызстан: кадровые перестановки за 1-5 декабря
Элизар Сманов назначен заместителем председателя ГКНБ
Кыргызстан: кадровые перестановки за 24-28 ноября
Кыргызстан: кадровые перестановки за 17-21 ноября
Назначен аким Ноокатского района
Кыргызстан: кадровые перестановки за 10-14 ноября
В «Асман Ойл Компани» сменился руководитель
Кыргызстан: кадровые перестановки за 3-7 ноября
Популярные новости
Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со&nbsp;стороны ГКНБ и&nbsp;силовых структур Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со стороны ГКНБ и силовых структур
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в&nbsp;2026 году Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в 2026 году
Владимир Зеленский отказался проводить выборы на&nbsp;утраченных территориях Владимир Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях
Бизнес
&laquo;Кант ТШП&raquo;&nbsp;&mdash; лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в&nbsp;2025 году «Кант ТШП» — лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в 2025 году
MEGA и&nbsp;Нацагентство по&nbsp;инвестициям подписали меморандум о&nbsp;взаимопонимании MEGA и Нацагентство по инвестициям подписали меморандум о взаимопонимании
Скорее в&nbsp;O!Store: &minus;31 процент на&nbsp;аксессуары и&nbsp;крутые подарки от&nbsp;Honor Скорее в O!Store: −31 процент на аксессуары и крутые подарки от Honor
Lighting up&nbsp;Rox Сenter: зажигая огни с&nbsp;Royal Central Park в&nbsp;2026 году Lighting up Rox Сenter: зажигая огни с Royal Central Park в 2026 году
24 декабря, среда
21:29
Гульзат Исаматова назначена и. о. министра науки Кыргызстана Гульзат Исаматова назначена и. о. министра науки Кыргыз...
21:26
На большую змею наткнулись рабочие, копавшие могилу в селе Люксембург
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 декабря: снег не ожидается
20:47
Жители «Аламедина» возмущены: остановку автобусов заняла спецтехника
20:24
Мэрия Бишкека отдала деньги, предназначенные на корпоратив, спецшколе № 30