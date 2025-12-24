Гульзат Исаматова назначена и. о. министра науки Кыргызстана

Гульзат Исаматова назначена и. о. министра науки, высшего образования и инноваций. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, Садыр Жапаров подписал соответствующий указ.

Кандидатуру Гульзат Исаматовой внесут для согласования в Жогорку Кенеш.

Гульзат Исаматова родилась 21 апреля 1983 года. Ранее занимала должность проректора по международным связям и инвестициям БГУ имени Кусеина Карасаева.

Фото из интернета . Гульзат Исаматова

Напомним, Бактияр Орозов освобожден от должности министра науки. Он уволен из-за нарушения этики. Нетрезвого чиновника остановили инспекторы УОБДД в селе Кой-Таш.

Министром науки, высшего образования и инноваций Бактияр Орозов назначен в мае 2025 года. До этого занимал должности первого заместителя министра образования и науки и замминистра юстиции.