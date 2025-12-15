Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Бактияра Орозова от занимаемой должности министра науки, высшего образования и инноваций.

Фото из интернета. Бактияр Орозов освобожден от должности министра науки из-за нарушения этики

Как сообщается, решение принято в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 70 и статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, а также нормами Закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» и Указом Президента «О политических государственных должностях, специальных государственных должностях и политических муниципальных должностях» от 4 июня 2025 года №175.

Согласно указу главы государства, Бактияр Орозов освобожден от должности в связи с несоблюдением требований норм этики.

Иные подробности на данный момент не сообщаются.

Министром науки, высшего образования и инноваций Бактияр Орозов был назначен в мае этого года. До этого он занимал должности первого заместителя министра образования и науки КР и замминистра юстиции.