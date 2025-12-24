15:08
Власть

Адылбек Касымалиев: Кыргызстан закупил три самолета на 2,385 миллиарда сомов

Выступая в парламенте о развитии авиационной отрасли глава кабмина Адылбек Касымалиев отметил, что аэропорты активно приобретают воздушные суда за собственные средства.

По его словам, уже закуплены три самолета на сумму 2,385 миллиарда сомов.

«В следующем году ожидается прибытие самолета Q400, а в планах — приобретение двух Airbus A321. На модернизацию внутренних аэропортов выделено 8,4 миллиарда сомов. В стране стабильно функционируют 11 сертифицированных аэропортов», — отметил он, добавив, что
аэропорты являются «окном Кыргызстана в мир».
