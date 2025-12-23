Депутат: Без снижения ставки по кредитам невозможно развитие агросектора

Без снижения ставки по кредитам невозможно развитие агросектора, считает депутат Махабат Мавлянова.

На совместном заседании шести комитетов Жогорку Кенеша она отметила, что действующая практика выдачи сельскохозяйственных кредитов под 6 процентов годовых не способствует поддержке фермеров.

По ее словам, в других странах фермерам предоставляют бесплатные земли, участки и субсидии, а в Кыргызстане, как считает депутат, «развития агросектора в кредит не добиться».



«Фермеры также должны предоставлять залог, что усложняет их положение. Нужно снизить ставки по агрокредитованию до 2 процентов. Ведь это возможно, так как банки государственные», — отметила Махабат Мавлянова.



Министр сельского хозяйства Бакыт Торобаев в ответ отметил, что государство уже предоставляет бесплатное искусственное осеменение скота, а часть кредитов выдается под 3 процента годовых. Он добавил, что фермеры благодарны и за кредиты под 6 процентов годовых, поскольку для удовлетворения всех заявок пришлось привлекать дополнительные средства.