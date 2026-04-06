Картофель под мусором: поля Чуйской области засыпало пакетами

В Чуйской области фермеры жалуются на масштабное загрязнение сельхозугодий пластиковыми отходами. Видео с места распространяется в соцсетях.

По словам местных жителей, поля с картофелем буквально покрыты тысячами пластиковых пакетов. Легкий мусор разносится ветром с ближайшего полигона и оседает на посевах.

Фермеры отмечают, что проблема носит системный характер и повторяется регулярно. Пакеты запутываются в растениях, мешают росту культур и усложняют уборку урожая.

Жители опасаются, что загрязнение может сказаться не только на урожайности, но и на качестве продукции. Они призывают соответствующие службы принять меры по изоляции полигона и предотвращению разлета мусора.