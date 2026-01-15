10:55
Общество

Камила Талиева: Мы перечитываем законы по 10 раз, и не надо нас учить работе

Депутат ответила на критику руководителя отдела информационной политики администрации президента Дайырбека Орунбекова, которую он высказал в соцсетях 14 января. Тогда чиновник призвал нардепов отказаться от популизма и демагогии при обсуждении законопроектов. В частности, речь шла о заявлениях, касающихся благоустройства Бишкека и законопроекта о государственных наградах.

Ранее парламентарий Камила Талиева раскритиковала новый законопроект о госнаградах. Сегодня же на заседании она отметила, что не надо депутатов учить, как работать.

«Мы щелкаем как семечки законопроекты. Я каждый из них по 10 раз перечитываю, и не надо говорить, что мы не знаем их сути. Я не просто так говорю о госнаградах, так как работала министром культуры. Я говорю в микрофон, который принадлежит не Орунбекову, а народу», — добавила депутат.

Камила Талиева также заметила, что к ней обратились жители айыл окмоту Арашан, где проживает 5 тысяч человек. По ее словам, люди не могут нормально спуститься в город и, наоборот, из-за страшных пробок. Им не хватает общественного транспорта, нет светофора на повороте с улицы 7 Апреля.

Нардеп добавила, что автобус № 12 ходит всего два раза в день — утром и вечером, и жители просят продлить на 3 километра маршрут автобуса № 51. «Мы не можем игнорировать письменное обращение 500 человек, так как им не могут помочь местные власти», — заключила она. 
