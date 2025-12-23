Выборы в Украине в условиях военного положения. В Раде создали рабочую группу

Закон о выборах в период военного положения в Украине будет применяться «единоразово» и должен «учитывать контекст войны», заявил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.
По его словам, он подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке законопроекта о проведении выборов.
Руслан Стефанчук также отметил, что при разработке поправок предстоит решить следующие нюансы:
- вопрос проведения голосования среди военных и их права избираться;
- вопрос проведения голосования среди украинцев за рубежом;
- вопрос проведения выборов на территориях, находящихся под контролем России;
- вопрос о присутствии на выборах иностранных наблюдателей.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Украину провести президентские выборы. Зеленский заявил, что готов это сделать.