Выборы в Украине в условиях военного положения. В Раде создали рабочую группу

Закон о выборах в период военного положения в Украине будет применяться «единоразово» и должен «учитывать контекст войны», заявил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

По его словам, он подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке законопроекта о проведении выборов.

Руслан Стефанчук также отметил, что при разработке поправок предстоит решить следующие нюансы:

вопрос проведения голосования среди военных и их права избираться;

вопрос проведения голосования среди украинцев за рубежом;

вопрос проведения выборов на территориях, находящихся под контролем России;

вопрос о присутствии на выборах иностранных наблюдателей.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Украину провести президентские выборы. Зеленский заявил, что готов это сделать.