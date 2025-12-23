15:35
Выборы в Украине в условиях военного положения. В Раде создали рабочую группу

Закон о выборах в период военного положения в Украине будет применяться «единоразово» и должен «учитывать контекст войны», заявил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

По его словам, он подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке законопроекта о проведении выборов.

Руслан Стефанчук также отметил, что при разработке поправок предстоит решить следующие нюансы:

  • вопрос проведения голосования среди военных и их права избираться;
  • вопрос проведения голосования среди украинцев за рубежом;
  • вопрос проведения выборов на территориях, находящихся под контролем России;
  • вопрос о присутствии на выборах иностранных наблюдателей.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Украину провести президентские выборы. Зеленский заявил, что готов это сделать.
