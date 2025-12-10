Дональд Трамп призвал Украину провести президентские выборы. Об этом лидер США заявил в интервью Politico.

По его словам, в Украине уже давно не проходили президентские выборы, и пора их провести.

Фото из архива. Дональд Трамп призывает Украину провести президентские выборы

«Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, у украинского народа должен быть такой выбор. И, возможно, Зеленский победит. Не знаю, кто победит. Но у них давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но в какой-то момент это уже не демократия», — сказал Дональд Трамп.

По его мнению, у России, «несомненно», более сильная переговорная позиция, чем у Украины, и уже давно существует понимание, что Киев не присоединится к НАТО.

«Ему (Зеленскому. — Прим. ред.) придется взяться за дело и начать принимать вещи такими, как они есть. Они потеряли целую полосу побережья, большую полосу побережья. Они потеряли много земли, и это очень хорошая земля, которую они потеряли», — считает американский президент.

Владимир Зеленский незамедлительно отреагировал на его слова. Глава Украины заявил, что всегда готов к проведению выборов в стране.

«Я всегда готов [к выборам]», — сказал он.