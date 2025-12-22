19:07
Больше мест в комитетах и пауза для цифровых процедур: регламент ЖК опять меняют

В Жогорку Кенеш внесен проект закона о внесении изменений в регламент парламента.

Документом предлагается увеличить предельное число членов комитета от одной депутатской группы с трех до четырех. Инициатива связана с тем, что в парламенте VIII созыва сформировано пять депутатских групп, и прежнее ограничение, действовавшее в предыдущих созывах, не обеспечивает пропорционального представительства.

Также предлагается перенести срок вступления в силу нормы о цифровых процедурах работы ЖК с 1 на 27 января 2026 года. Это связано с задержкой поставки серверного оборудования и неготовностью программного обеспечения в рамках проекта «Цифровизация Жогорку Кенеша», реализуемого совместно с KOICA.

В справке-обосновании подчеркивается, что изменения не потребуют дополнительных бюджетных расходов и не повлекут негативных последствий. Проект внесен на рассмотрение парламента депутатом Нурланбеком Азыгалиевым.
