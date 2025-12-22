Доходы структур управделами президента Кыргызстана выросли в 30 раз с 2020 года

Доходы структур и подразделений управделами президента Кыргызстана выросли в 30 раз с 2020 года. Об этом его руководитель Каныбек Туманбаев заявил на итоговом аппаратном совещании.
По его словам, динамика поступлений за последние шесть лет показывает масштабные изменения:
-
в 2020 году — 479,2 тысячи сомов;
-
в 2021-м — 770,9 тысячи;
-
в 2022 году — 1,2 миллиона;
-
в 2023-м — 5,2 миллиарда;
-
в 2024 году — 8,3 миллиарда;
-
в 2025-м — 14,1 миллиарда.
Итоговый показатель этого года превысил утвержденный план в 11 миллиардов сомов.
Каныбек Туманбаев отметил, что в отчет еще не вошли доходы новых активов, переданных в ведение управления в 2025-м. Речь об ОсОО «Элкат» и Государственном центре регистрации автотранспорта.
«После интеграции данных этих организаций мы ставим задачу увеличить объем доходов до 25 миллиардов сомов в следующем году», — подчеркнул он.
По поручению главы государства в подразделении внедрили систему цифровизации, обеспечившую прозрачность государственного управления. Главными мерами реформы стали:
-
полный запрет на расчеты наличными;
-
перевод всех платежей в электронный формат;
-
ужесточение контроля за финансовыми потоками;
-
внедрение прозрачных механизмов предоставления услуг.
Эти шаги повысили эффективность работы организаций и обеспечили устойчивый рост государственных доходов. В 2026-м работа по расширению цифровых сервисов и выполнению задач президента продолжится, добавили в управделами.