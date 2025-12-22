Заседание Высшего Евразийского экономического совета: какие документы подписаны

В Санкт-Петербурге завершилось заседание Высшего Евразийского экономического совета, по итогам подписан ряд документов.
Фото пресс-службы президента. В Санкт-Петербурге завершилось заседание Высшего Евразийского экономического совета, по итогам подписан ряд документов
Главы государств ЕАЭС подписали:
- решение «О начале переговоров с Республикой Узбекистан о заключении соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Узбекистан, с другой стороны, об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Республики Узбекистан»;
- решение «Об основных направлениях международной деятельности Евразийского экономического союза на 2026 год»;
- решение «Об основных ориентирах макроэкономической политики государств — членов Евразийского экономического союза на 2026 — 2027 годы»;
- распоряжение «О реализации решения Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 13»;
- решение «О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета «О порядке перечисления сумм ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин»;
- распоряжение «О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О проекте распоряжения Высшего Евразийского экономического совета «О подходах к гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка и формированию общего финансового рынка Евразийского экономического союза»;
- решение «Об утверждении планов либерализации по секторам услуг по руководству проектами в сфере строительства»;
- решение «О Концепции развития туризма в рамках Евразийского экономического союза»;
- решение «О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета «Об определении общих принципов и подходов в отношении установления в законодательстве государств — членов Евразийского экономического союза ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия в целях установления сходного (сопоставимого) регулирования в указанной сфере»;
- решение «О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета «Об общих принципах и подходах к определению ответственности за нарушение требований и процедур в сфере применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер»;
- решение «О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета «Об утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза»;
- решение «О председательстве в органах Евразийского экономического союза»;
- распоряжение «О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета»;
- распоряжение «О некоторых вопросах деятельности председателя Суда Евразийского экономического союза по кадровым вопросам».