Власть

Заседание Высшего Евразийского экономического совета: какие документы подписаны

В Санкт-Петербурге завершилось заседание Высшего Евразийского экономического совета, по итогам подписан ряд документов.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. В Санкт-Петербурге завершилось заседание Высшего Евразийского экономического совета, по итогам подписан ряд документов

Главы государств ЕАЭС подписали:

  • решение «О начале переговоров с Республикой Узбекистан о заключении соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Узбекистан, с другой стороны, об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Республики Узбекистан»;
  • решение «Об основных направлениях международной деятельности Евразийского экономического союза на 2026 год»;
  • решение «Об основных ориентирах макроэкономической политики государств — членов Евразийского экономического союза на 2026 — 2027 годы»;
  • распоряжение «О реализации решения Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 13»;
  • решение «О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета «О порядке перечисления сумм ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин»;
  • распоряжение  «О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О проекте распоряжения Высшего Евразийского экономического совета «О подходах к гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка и формированию общего финансового рынка Евразийского экономического союза»;
  • решение «Об утверждении планов либерализации по секторам услуг по руководству проектами в сфере строительства»;
  • решение «О Концепции развития туризма в рамках Евразийского экономического союза»;
  • решение «О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета «Об определении общих принципов и подходов в отношении установления в законодательстве государств — членов Евразийского экономического союза ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия в целях установления сходного (сопоставимого) регулирования в указанной сфере»;
  • решение «О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета «Об общих принципах и подходах к определению ответственности за нарушение требований и процедур в сфере применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер»;
  • решение «О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета «Об утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза»;
  • решение «О председательстве в органах Евразийского экономического союза»;
  • распоряжение «О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета»;
  • распоряжение «О некоторых вопросах деятельности председателя Суда Евразийского экономического союза по кадровым вопросам».
Ссылка: https://24.kg/vlast/355388/
просмотров: 115
