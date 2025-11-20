15:08
Дональд Трамп подписал закон о публикации всех материалов по делу Эпштейна

Дональд Трамп подписал закон о публикации всех материалов по делу Эпштейна. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Фото из архива. Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп в молодости

По его словам, он подписал одобренный Конгрессом закон, обязывающий Министерство юстиции опубликовать все материалы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации.

Как отмечает BBC, материалы по делу Эпштейна включают в себя документы уголовных расследований в отношении финансиста, в том числе стенограммы допросов потерпевших и свидетелей, изъятые в ходе обысков предметы, внутреннюю переписку Минюста США, записи о полетах, а также информацию о лицах и организациях, связанных с Эпштейном.

В связях с Джеффри Эпштейном обвиняли как демократов, так и республиканцев. Ранее в ноябре демократы опубликовали письма Эпштейна, в которых утверждалось, что президент США Дональд Трамп «знал о девочках». После публикации писем Трамп призвал ФБР проверить связи Эпштейна с 42-м президентом США Биллом Клинтоном.
