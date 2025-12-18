16:09
Власть

Депутаты избрали заместителей председателей комитетов Жогорку Кенеша

На заседании Жогорку Кенеша VIII созыва сегодня избрали заместителей председателей парламентских комитетов. Об этом сообщила пресс-служба ЖК.

ЖК
Фото ЖК. Депутаты избрали заместителей председателей комитетов парламента
Депутатские группы выдвинули своих кандидатов на должности заместителей председателей отраслевых комитетов. По итогам тайного голосования избраны следующие нардепы:

Гульнара Акимбаева, Венера Салямова, Кубанычбек Самаков — заместители председателя комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту ЖК;

Чолпон Эсенаманова, Жылдыз Садырбаева, Ырысбек Атажанов — заместители председателя комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции;

Азизбек Турсунбаев, Умбеталы Кыдыралиев, Алишер Козуев — заместители председателя комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды;

Гульшаркан Култаева, Болот Сагынаев, Салтанат Аманова — заместители председателя комитета по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи;

Талайбек Масабиров, Бахридин Шабазов, Бакыт Чомоев — заместители председателя комитета по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству;

Жумабек Салымбеков, Камила Талиева, Жаныбек Абиров — заместители председателя комитета по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции;

Суйунбек Омурзаков, Улукбек Узакбаев, Алтынбек Кылычбаев — заместители председателя комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции;

Гулкан Молдобекова, Гулнара Баатырова, Карыбек уулу Улукбек — заместители председателя комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам.

Кроме того, на заседании утвердили составы отраслевых комитетов.
