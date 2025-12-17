Сквозь метровый снег к школе. Президент вручил подарки маленькому Нурзаману

Садыр Жапаров пригласил в свой рабочий кабинет ученика 4-го класса начальной школы «Айдын-Кол» в селе Коо-Чаты Кара-Кульджинского района Ошской области Нурзамана Алмазбекова. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

Напомним, в соцсетях распространилось видео, где четвероклассник, несмотря на почти метровый слой выпавшего снега, с трудом, но настойчиво направляется в школу. Глава государства тоже видел ролик и высоко оценил стремление маленького школьника к знаниям, проявленное в столь сложных условиях.

Он пригласил Нурзамана на президентскую елку, а сегодня лично вручил ему подарки — ноутбук и футбольный мяч. Узнав, что у мальчика нет телефона, передал ему свой смартфон.

Садыр Жапаров рассказал, что этот ребенок напомнил ему самого себя, когда в детстве он так же, преодолевая снег, добирался до школы в далеком селе Кен-Суу.

В тот снежный день еще один ученик (2-го класса) добирался до школы свозь сугробы. Президент не забыл и про этого мальчика и передал ему подарки.

«История Нурзамана Алмазбекова — яркий пример того, что дети, живущие в тяжелых горных условиях, не теряют тягу к знаниям», — написал Дайырбек Орунбеков.