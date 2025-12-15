Сквозь метровый снег к школе: президент пригласил ученика на елку

Президент Садыр Жапаров поручил пригласить на президентскую елку школьника, который добирался в учебное заведение сквозь почти метровый слой снега. Об этом сообщил руководитель службы информационной политики администрации главы государства Дайырбек Орунбеков.

Он отметил, что Садыр Жапаров высоко ценит целеустремленных и трудолюбивых молодых людей и считает их будущим страны.

Распространившееся ранее в социальных сетях видео с учеником 4-го класса увидел и глава государства. Он отметил стремление ребенка к знаниям и выразил особую признательность за его настойчивость и ответственность.

Садыр Жапаров подчеркнул, что такие упорные и талантливые дети заслуживают особой поддержки, и поручил пригласить школьника на президентскую елку. Кроме того, от имени главы государства для мальчика готовится подарок.

Героем видео оказался Нурзаман Алмазбеков — ученик 4-го класса начальной школы «Айдын-Куль» села Коо-Чаты Кара-Кульджинского района. Он четвертый ребенок в семье из шести детей. Его отцу Алмазу 39 лет, матери Жумагуль — 38, оба занимаются домашним хозяйством.

Нурзаман считается одним из лучших учеников школы, проявляет особый интерес к математике и кыргызской литературе. В свободное время он увлекается рисованием и футболом.