Утверждена структура Жогорку Кенеша. Появился новый комитет

Депутаты Жогорку Кенеша VIII созыва сегодня на своем первом заседании утвердили список комитетов парламента. Названия некоторых предыдущих изменены. Также в структуре появился новый комитет — по правам женщин.

По итогам обсуждения утверждены:

  1. Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша.
  2. Комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции.
  3. Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и защите окружающей среды.
  4. Комитет по образованию, науке, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и молодежной политике.
  5. Комитет по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству.
  6. Комитет по финансам, бюджету, развитию предпринимательства и конкуренции.
  7. Комитет по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.
  8. Комитет по труду, здравоохранению, правам женщин и социальным вопросам. 
