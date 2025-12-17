Утверждена структура Жогорку Кенеша. Появился новый комитет

Депутаты Жогорку Кенеша VIII созыва сегодня на своем первом заседании утвердили список комитетов парламента. Названия некоторых предыдущих изменены. Также в структуре появился новый комитет — по правам женщин.
По итогам обсуждения утверждены:
- Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша.
- Комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции.
- Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и защите окружающей среды.
- Комитет по образованию, науке, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и молодежной политике.
- Комитет по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству.
- Комитет по финансам, бюджету, развитию предпринимательства и конкуренции.
- Комитет по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.
- Комитет по труду, здравоохранению, правам женщин и социальным вопросам.