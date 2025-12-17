В Жогорку Кенеше сформированы пять депутатских групп. Опубликован их состав

В Жогорку Кенеше на первом заседании образовали пять депутатских групп. В них вошли от 14 до 19 депутатов.
Депутатская группа «Ата-Журт» состоит из 18 депутатов:
- Нурланбек Азыгалиев
- Нурланбек Тургунбек уулу
- Куванычбек Конгантиев
- Камила Талиева
- Дастанбек Джумабеков
- Жылдыз Садырбаева
- Улан Бакасов
- Алишер Козуев
- Медербек Алиев
- Гулнара Баатырова
- Салтанат Аманова
- Дастан Бекешев
- Табылды Муратбеков
- Гулай Машрапова
- Жылдыз Эгембердиева
- Алтынбек Кылычбаев
- Илимбек Кубанычбеков
- Бурун Аманова
Руководителем группы избран Нурланбек Азыгалиев, его заместителями — Гульнара Баатырова и Алишер Козуев.
Депутатская группа «Мекенчил», состоящая из 19 человек:
- Кундузбек Сулайманов
- Джамиля Исаева
- Айсаракан Абдибаева
- Абдылдабек Эгембердиев
- Эркеайым Сейитказиева
- Бекмурза Эргешов
- Ырысбек Атажанов
- Шайырбек Ташиев
- Советбек Рустамбек уулу
- Гулсункан Жунушалиева
- Венера Салямова
- Жаныбек Абиров
- Курманкул Зулушев
- Умбеталы Кыдыралиев
- Махабат Мавлянова
- Бекмырза Чолпонбай уулу
- Токтобубу Ашимбаева
- Темирлан Айтиев
- Карим Ханджеза
В группу «Элдик» вошли 18 депутатов:
- Акылбек Тумонбаев
- Уланбек Джаанбаев
- Гуля Кожокулова
- Улан Примов
- Алтынбек Кудайбердиев
- Улукбек Карыбек уулу
- Улукбек Узакбаев
- Эркинбек Эсеналиев
- Медина Кайрылбекова
- Чынгыз Ажибаев
- Марлен Маматалиев
- Эдита Тайгараева
- Болот Сагынаев
- Данияр Толонов
- Адилет Белеков
- Жаныбек Аматов
- Бакыт Чопоев
- Айгуль Ахмедова
Лидером группы является Акылбек Тумонбаев.
Группа «Адилет Кыргызстан» (14 депутатов):
- Нурбек Сыдыгалиев
- Исманали Жороев
- Равшанбек Рысбаев
- Эльдар Сулайманов
- Нуржамал Торобаева
- Суйунбек Омурзаков
- Жылдыз Курманалиева
- Гульшаркан Култаева
- Гульнара Акимбаева
- Бахредин Шавазов
- Бакыт Тентишев
- Рахат Джунашалиева
- Кубанычбек Самаков
- Жылдыз Таалайбек кызы
Лидером избран Нурбек Сыдыгалиев.
Группа «Ала-Тоо» из 15 депутатов:
- Жанар Акаев
- Нилуфар Алимжанова
- Сейидбек Атамбаев
- Болотбек Борбиев
- Азамжан Жалилов
- Азамат Исраилов
- Бактыяр Калпаев
- Таалайбек Масабиров
- Гулькан Молдобекова
- Медербек Саккараев
- Жумабек Салымбеков
- Гульжан Сатиева
- Азизбек Турсунбаев
- Медер Чотонов
- Чолпон Эсенаманова
Лидером группы является Жанар Акаев.
Парламентарии Эльвира Сурабалдиева, Эрулан Кокулов и Болот Ибрагимов сообщили, что не стали вступать ни в одну депутатскую группу.