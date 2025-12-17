15:17
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.10
Власть

В Жогорку Кенеше сформированы пять депутатских групп. Опубликован их состав

В Жогорку Кенеше на первом заседании образовали пять депутатских групп. В них вошли от 14 до 19 депутатов.

Депутатская группа «Ата-Журт» состоит из 18 депутатов:

  • Нурланбек Азыгалиев
  • Нурланбек Тургунбек уулу
  • Куванычбек Конгантиев
  • Камила Талиева
  • Дастанбек Джумабеков
  • Жылдыз Садырбаева
  • Улан Бакасов
  • Алишер Козуев
  • Медербек Алиев
  • Гулнара Баатырова
  • Салтанат Аманова
  • Дастан Бекешев
  • Табылды Муратбеков
  • Гулай Машрапова
  • Жылдыз Эгембердиева
  • Алтынбек Кылычбаев
  • Илимбек Кубанычбеков
  • Бурун Аманова

Руководителем группы избран Нурланбек Азыгалиев, его заместителями — Гульнара Баатырова и Алишер Козуев.

Депутатская группа «Мекенчил», состоящая из 19 человек:

  • Кундузбек Сулайманов
  • Джамиля Исаева
  • Айсаракан Абдибаева
  • Абдылдабек Эгембердиев
  • Эркеайым Сейитказиева
  • Бекмурза Эргешов
  • Ырысбек Атажанов
  • Шайырбек Ташиев
  • Советбек Рустамбек уулу
  • Гулсункан Жунушалиева
  • Венера Салямова
  • Жаныбек Абиров
  • Курманкул Зулушев
  • Умбеталы Кыдыралиев
  • Махабат Мавлянова
  • Бекмырза Чолпонбай уулу
  • Токтобубу Ашимбаева
  • Темирлан Айтиев
  • Карим Ханджеза

В группу «Элдик» вошли 18 депутатов:

  • Акылбек Тумонбаев
  • Уланбек Джаанбаев
  • Гуля Кожокулова
  • Улан Примов
  • Алтынбек Кудайбердиев
  • Улукбек Карыбек уулу
  • Улукбек Узакбаев
  • Эркинбек Эсеналиев
  • Медина Кайрылбекова
  • Чынгыз Ажибаев
  • Марлен Маматалиев
  • Эдита Тайгараева
  • Болот Сагынаев
  • Данияр Толонов
  • Адилет Белеков
  • Жаныбек Аматов
  • Бакыт Чопоев
  • Айгуль Ахмедова

Лидером группы является Акылбек Тумонбаев.

Группа «Адилет Кыргызстан» (14 депутатов):

  • Нурбек Сыдыгалиев
  • Исманали Жороев
  • Равшанбек Рысбаев
  • Эльдар Сулайманов
  • Нуржамал Торобаева
  • Суйунбек Омурзаков
  • Жылдыз Курманалиева
  • Гульшаркан Култаева
  • Гульнара Акимбаева
  • Бахредин Шавазов
  • Бакыт Тентишев
  • Рахат Джунашалиева
  • Кубанычбек Самаков
  • Жылдыз Таалайбек кызы

Лидером избран Нурбек Сыдыгалиев.

Группа «Ала-Тоо» из 15 депутатов:

  • Жанар Акаев
  • Нилуфар Алимжанова
  • Сейидбек Атамбаев
  • Болотбек Борбиев
  • Азамжан Жалилов
  • Азамат Исраилов
  • Бактыяр Калпаев
  • Таалайбек Масабиров
  • Гулькан Молдобекова
  • Медербек Саккараев
  • Жумабек Салымбеков
  • Гульжан Сатиева
  • Азизбек Турсунбаев
  • Медер Чотонов
  • Чолпон Эсенаманова

Лидером группы является Жанар Акаев.

Парламентарии Эльвира Сурабалдиева, Эрулан Кокулов и Болот Ибрагимов сообщили, что не стали вступать ни в одну депутатскую группу. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/354966/
просмотров: 410
Версия для печати
Материалы по теме
Президент призвал ЖК тщательно прорабатывать законы и работать на результат
Глава КР призвал депутатов не торговаться при утверждении бюджета страны
Президент усомнился в онлайн-голосовании и заговорил об обязательных выборах
Сегодня состоятся первая сессия нового состава Жогорку Кенеша и выборы торага
Первое заседание нового ЖК. Дастан Бекешев рассказал об изменениях в парламенте
Стало известно, кто откроет первое заседание нового созыва Жогорку Кенеша
С нового года депутаты будут голосовать только по отпечаткам пальцев
Аппарат Жогорку Кенеша начал подготовку к первому заседанию новых депутатов
Кто может стать депутатом. Предварительный состав нового созыва Жогорку Кенеша
Кто станет депутатом — предварительный список из 90 кандидатов в Жогорку Кенеш
Популярные новости
Кабмин отменил ряд устаревших решений по&nbsp;зарплате и&nbsp;трудовым книжкам Кабмин отменил ряд устаревших решений по зарплате и трудовым книжкам
Президент освободил от&nbsp;должности посла Кыргызстана в&nbsp;Италии Таалая Базарбаева Президент освободил от должности посла Кыргызстана в Италии Таалая Базарбаева
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;президентскую елку больше не&nbsp;пустят по&nbsp;блату В Кыргызстане на президентскую елку больше не пустят по блату
Сквозь метровый снег к&nbsp;школе: президент пригласил ученика на&nbsp;елку Сквозь метровый снег к школе: президент пригласил ученика на елку
Бизнес
Летите в&nbsp;отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15&nbsp;процентов на&nbsp;туристическую страховку Летите в отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15 процентов на туристическую страховку
Международные переводы по&nbsp;&laquo;Золотой Короне&raquo; стали доступны в&nbsp;Optima24 Международные переводы по «Золотой Короне» стали доступны в Optima24
MegaPay присоединился к&nbsp;проекту взаимного эквайринга &laquo;Элкарт&raquo;&nbsp;&mdash; HUMO MegaPay присоединился к проекту взаимного эквайринга «Элкарт» — HUMO
Скоропостижно ушла из&nbsp;жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова Скоропостижно ушла из жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова
17 декабря, среда
15:10
В Бишкеке скончался художник Чингиз Айдаров В Бишкеке скончался художник Чингиз Айдаров
15:02
Правительство намерено расширять внедрение современных систем орошения
15:01
В Жогорку Кенеше сформированы пять депутатских групп. Опубликован их состав
14:50
Летите в отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15 процентов на туристическую страховку
14:42
В РФ за липовые сертификаты о владении русским языком мигрантами осудили группу