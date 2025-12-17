13:27
Власть

Садыр Жапаров: Были депутаты, которые писали законы в личных интересах

Выступая на первом заседании парламента 8 созыва президент КР Садыр Жапаров отметил, что в 2010 году в нашей стране была введена парламентская форма правления.

«Когда эта система установилась, то ли из-за отсутствия опыта, то ли из-за стремления к личным интересам были открыты возможности для злоупотреблений, и, как итог, размах политической коррупции значительно усилился. Бывали случаи, когда каждое место в первой десятке партийного списка продавалось почти за миллион долларов. Именно в тот период, в 2010 году, возглавив партию «Ата Журт», я во второй раз был избран депутатом. Находясь внутри законодательного органа, я увидел бурлящую атмосферу, многочисленные беспорядки и политическую коррупцию.

Партии, прошедшие тогда в Жогорку Кенеш, торговались между собой и фактически разделили страну между тремя партиями. Потому что Конституция была выстроена именно таким образом. Должности превратились в предмет торга. По грубому принципу «наш сторонник» даже люди без дипломов назначались руководителями различных учреждении, акимами, мэрами. Вопросу подготовки и развития кадров не уделялось никакого внимания, кадровая политика оказалась в беспрецендентно глубочайшем кризисе», — добавил Садыр Жапаров.

Он отметил, что должности продавались за большие деньги, а будущему настоящих профессионалов, знающих свое дело и преданных стране людей, был нанесен серьезный урон.

«Мы никогда не сможем этого скрыть, потому что это — горькая правда! Политическая коррупция опустилась вплоть до сельского уровня. Министры, начиная с премьер-министра, подчинялись не президенту, а фракциям в Жогорку Кенеше. Каждый депутат фактически становился отдельным президентом по отношению к правительству и министрам. Потому что именно депутаты назначали правительство и министров. Как же в таких условиях может развиваться страна?! Как итог, наше государство на протяжении десяти лет стояло на месте, погрязнув в острых конфликтах и спорах, продиктованных интересами фракции. К сожалению, такая коррупционная система процветала вплоть до 2020 года. В результате, как вы знаете, наше государство едва не распалось», — добавил Садыр Жапаров.

Глава государства отметил, что авторитет партийной системы пал, а доверие народа не только к парламенту, но и ко всем ветвям власти практически исчезло.

«По партийным спискам депутатами становились даже члены организованных преступных групп. Само слово «выборы» вызывало у общества отторжение и раздражение. С момента обретения независимости наши слова и дела часто не совпадали. В погоне за влиянием среди населения и ростом популярности политики и отдельные депутаты занимались популистскими заявлениями.

Были и такие политики, которые, не задумываясь о возможном ущербе для международных отношений государства, занимались собственным пиаром, руководствуясь принципом «лишь бы понравиться народу». Мы дошли до того, что стали оценивать: «Этот депутат смелый, сказал в лицо», «тот депутат сильный, потому что прижал какого-то министра», ограничиваясь лишь пиаром и повышением личного рейтинга. Следующее поколение, глядя на таких политиков, рисковало вырасти на пустых криках и шумихе, становясь популистами и демагогами. Все меньше оставалось людей, которые действительно думали о развитии государства, его будущем и международном авторитете и подтверждали это делами. При этом и народ оказался в состоянии апатии, перестав верить кому бы то ни было», — сказал он.

По его мнению, были депутаты, которые писали законы в личных интересах.

«Более того, некоторые депутаты за деньги обслуживали интересы иностранных структур, а другие получали крупные суммы от отечественных олигархов и писали, а затем принимали законы в их пользу.
Мы называем это политической коррупцией. Всему этому свидетелями являются мои бывшие коллеги, которые уже много лет работают депутатами. Впервые избранные депутаты можете спросить у них, они расскажут вам, кто есть кто», — резюмировал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/354952/
