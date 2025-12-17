Глава КР призвал депутатов не торговаться при утверждении бюджета страны

На первом заседании ЖК президент КР Садыр Жапаров отметил, что хотел остановиться на одной негативной привычке, которая укоренилась в работе депутатов.

«При рассмотрении отчетов кабинета министров или утверждении республиканского бюджета некоторые народные избранники открыто вступают в торг. Например: «Заасфальтируйте один километр дороги в моем селе, иначе я проголосую против отчета». В результате нередко действительно асфальтировался всего один километр дороги. Я ввел запрет на такого рода деятельность. Подумайте сами: сколько техники привлекается ради одного километра, сколько инертных материалов и асфальта приходится везти издалека. В итоге стоимость строительства одного километра дороги возрастает в 2–3 раза.

Если же строить хотя бы 10 километров дороги, появляется возможность разместить рядом асфальтные и бетонные заводы, открыть карьеры по добыче инертных материалов. В таком случае государство выигрывает за счет экономии средств. Мы будем использовать государственные средства рационально и по назначению. Вместо того чтобы строить один километр дороги по завышенной цене, мы будем прокладывать дороги протяженностью не менее 10, а при необходимости и по 100 километров. В будущем мы доведем асфальтированные дороги до каждого села», — добавил Садыр Жапаров.

При строительстве школ, детских садов и спортивных залов также имели место подобные случаи, сказал Садыр Жапаров.

«Например, в некоторых селах, несмотря на наличие хороших школ, детских садов и спортзалов, рядом возводили дополнительные здания. Разумеется, это делалось при содействии депутата или министра из данного села. В то же время в соседних селах до сих пор стоят обветшавшие школы, построенные в 70–80-е годы, где уже невозможно полноценно обучать детей.

Уважаемые депутаты, уважаемые министры, давайте впредь не допускать подобной несправедливости и использовать государственные средства правильно и эффективно. Мы дойдем до каждого села. Потерпите немного. Мы будем строить дороги. Во всех регионах обновим социальные объекты», — добавил глава КР.