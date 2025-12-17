Глава КР призвал депутатов не требовать постоянного присутствия министров в ЖК

Глава КР призвал депутатов не требовать личного присутствия министров в Жогорку Кенеше. Об этом Садыр Жапаров на первом заседании ЖК 8 созыва.

По его словам, часто при обсуждении и принятии законопроектов депутаты требуют личного присутствия министров и руководителей госорганов. «Я сам был депутатом ЖК и знаю, почему депутаты хотят видеть именно самого министра, но я не буду публично говорить об этом. Да, есть законопроекты когда должен приходить именно министр, но зачастую вы же можете работать с заместителями руководителей. Я часто зову по работе глав министерств и ведомств, но слышу в ответ, что министры постоянно в парламенте. Дайте возможность работать им по профилю», — призвал Садыр Жапаров.