Глава КР призвал не давить на министров, требуя назначения «своих людей»

Глава КР призвал не давить на министров и требовать от них назначения «своих людей». Об этом Садыр Жапаров на первом заседании ЖК VIII созыва.

Он призвал отказаться от политических игр и призвал депутатов работать во благо народа.

«Ни для кого не секрет, что депутаты в ходе своей работы начинают требовать от министров назначить того или иного человека на должность. Я призываю отказаться от этой практики. Мы хотим полностью избавиться от системы назначения на госслужбу через знакомства. Если у вас есть какие-то квалифицированные кадры, то отправляйте их кандидатуры в резерв кадров. Сегодня в этом резерве 590 кандидатов есть. Впредь назначения на госслужбу будут идти только по конкурсу и честно», — добавил Садыр Жапаров.