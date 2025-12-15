14:32
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Власть

На президентских выборах в Чили победил сын члена нацистской партии

На президентских выборах в Чили победил ультраконсерватор и сын члена нацистской партии Хосе Антонио Каст. Он одержал победу во втором туре выборов.

Reuters
Фото Reuters. На президентских выборах в Чили победил ультраконсерватор и сын члена нацистской партии Хосе Антонио Каст

После подсчета с 83,43 процента участков Хосе Антонио Каст набрал 58,61 процента голосов избирателей. Его соперница Жанетт Хара от правящей левоцентристской коалиции «Единство для Чили» получила 41,39 процента голосов и уже признала свое поражение.

Победивший политик выступает за сокращение государственного вмешательства в экономику и более жесткие меры по борьбе с преступностью и нелегальной миграцией. Он также заявлял о намерении урезать государственные расходы, снизить налоговую ставку на прибыль корпораций и построить заграждения на границе с Боливией. Будущий президент уже пообещал больше тюрем и стену на границе с Перу.

Отец Хосе Антонио Каста Майкл Каст (1924-2014) был лейтенантом немецкой армии и членом нацистской партии. В декабре 1950 года он бежал в Чили и поселился в коммуне в столичном регионе Сантьяго.

Избранный глава Чили должен вступить в должность на четырехлетний период 11 марта 2026-го. Он сменит на посту Габриэля Борича — левого активиста, вышедшего из студенческого движения. К власти тот пришел на волне протестов против неравенства, как символ «новой левой» политики, в 36 лет, став самым молодым президентом в истории Чили и одним из самых молодых действующих лидеров мира на тот момент. Однако при его правлении страна столкнулась с всплеском преступности, наплывом мигрантов и экономическими проблемами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/354621/
просмотров: 208
Версия для печати
Материалы по теме
Дональд Трамп призывает Украину провести президентские выборы
В Камеруне началась революция после переизбрания президента на восьмой срок
У актера Киану Ривза украли дорогие часы, которые нашли спустя два года в Чили
Чили и Аргентина во власти полярного антициклона
Люди не роботы. Нардепы о новых требованиях к кандидатам на высшие должности
Новым президентом Южной Кореи стал кандидат от оппозиции
Арестованный мэр Стамбула утвержден кандидатом в президенты Турции
Александр Лукашенко лидирует на президентских выборах в Беларуси
«Какая-то развязка» конфликта в Украине произойдет в этом году — Лукашенко
В Беларуси проходят президентские выборы: Лукашенко баллотируется в седьмой раз
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: Никакого спектакля&nbsp;&mdash; нужно выходить к&nbsp;людям и&nbsp;решать проблемы Камчыбек Ташиев: Никакого спектакля — нужно выходить к людям и решать проблемы
Главе Налоговой службы присвоено высшее специальное звание Главе Налоговой службы присвоено высшее специальное звание
Меняется система сдачи экзаменов на&nbsp;водительские права. Создана рабочая группа Меняется система сдачи экзаменов на водительские права. Создана рабочая группа
Президент освободил от&nbsp;должности посла Кыргызстана в&nbsp;Италии Таалая Базарбаева Президент освободил от должности посла Кыргызстана в Италии Таалая Базарбаева
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
15 декабря, понедельник
14:22
На президентских выборах в Чили победил сын члена нацистской партии На президентских выборах в Чили победил сын члена нацис...
14:19
МВД: Задержан подозреваемый за призывы к массовым беспорядкам
14:00
Инфляция догоняет рост экономики Кыргызстана: итоги 11 месяцев 2025 года
13:58
Сквозь метровый снег к школе: президент пригласил ученика на елку
13:51
Педагог бишкекской школы заразилась туберкулезом, контактных учеников обследуют