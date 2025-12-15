На президентских выборах в Чили победил сын члена нацистской партии

На президентских выборах в Чили победил ультраконсерватор и сын члена нацистской партии Хосе Антонио Каст. Он одержал победу во втором туре выборов.

Фото Reuters. На президентских выборах в Чили победил ультраконсерватор и сын члена нацистской партии Хосе Антонио Каст

После подсчета с 83,43 процента участков Хосе Антонио Каст набрал 58,61 процента голосов избирателей. Его соперница Жанетт Хара от правящей левоцентристской коалиции «Единство для Чили» получила 41,39 процента голосов и уже признала свое поражение.

Победивший политик выступает за сокращение государственного вмешательства в экономику и более жесткие меры по борьбе с преступностью и нелегальной миграцией. Он также заявлял о намерении урезать государственные расходы, снизить налоговую ставку на прибыль корпораций и построить заграждения на границе с Боливией. Будущий президент уже пообещал больше тюрем и стену на границе с Перу.

Отец Хосе Антонио Каста Майкл Каст (1924-2014) был лейтенантом немецкой армии и членом нацистской партии. В декабре 1950 года он бежал в Чили и поселился в коммуне в столичном регионе Сантьяго.

Избранный глава Чили должен вступить в должность на четырехлетний период 11 марта 2026-го. Он сменит на посту Габриэля Борича — левого активиста, вышедшего из студенческого движения. К власти тот пришел на волне протестов против неравенства, как символ «новой левой» политики, в 36 лет, став самым молодым президентом в истории Чили и одним из самых молодых действующих лидеров мира на тот момент. Однако при его правлении страна столкнулась с всплеском преступности, наплывом мигрантов и экономическими проблемами.