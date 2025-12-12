Камчыбек Ташиев наградил пограничников, устанавливавших ограждения на госгранице

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прибыл в войсковую часть 2022 Пограничной службы КР в Баткене, где состоялась церемония награждения военнослужащих, принимавших участие в работах по установке линии ограждения на государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в мероприятии приняли участие командир войсковой части 7707 Кубаныч Итигулов и личный состав части.

«Камчыбек Ташиев вручил им сертификат на 2 миллиона сомов и высоко оценил труд военнослужащих в процессе возведения ограждения на границе и выразил благодарность. Напомним, 22 мая 2025 года первая рабочая группа из 50 военнослужащих войсковой части 7707 приступила к установке пограничных столбов на участке Ганжак села Кызыл-Бел Баткенского района», — говорится в сообщении.