Власть

Камчыбек Ташиев проверил укрепления в Баткене: 80 процентов границы уже закрыли

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев посетил стелу, установленную в районе стыка государственных границ Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

В ходе рабочей поездки глава спецслужбы проверил качество работ по установке заградительных проволочных ограждений вдоль государственной границы.

Камчыбек Ташиев дал конкретные поручения ответственным руководителям по дальнейшему укреплению пограничной инфраструктуры, повышению уровня безопасности и ускорению строительных работ. Особое внимание уделено строгому соблюдению пограничного режима и усилению превентивных мер.

Кроме того, председатель ГКНБ посетил воинскую часть № 2022. Военнослужащим, принимавшим активное участие в мероприятиях по укреплению государственной границы, вручили денежные поощрения. Их вклад и служебная ответственность получили высокую оценку.

Отмечается, что на сегодня 80 процентов участка государственной границы с Таджикистаном в Баткенской области полностью оборудованы проволочными заграждениями. Работы на остальных по графику планируют завершить в 2026 году.
