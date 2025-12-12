Зеленский хочет провести в Украине референдум по территориальному вопросу

Вопрос о территориях Украины будет решаться на «выборах или референдуме». Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя обсуждение мирного плана, который подготовили власти США, а также свой вариант предлагает Евросоюз.

Фото DW

По его словам, «русские хотят весь Донбасс, и американцы ищут какой-то формат — обсуждали вопрос о «свободной экономической зоне».

Владимир Зеленский добавил, что Киев предлагает установить разграничение по линии соприкосновения. Обсуждение по этому вопросу продолжается. «Я считаю, что на этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», — заявил он.

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал помочь Украине с гарантиями безопасности. При этом он выразил уверенность, что сам Зеленский не поддерживает план Вашингтона по урегулированию, но «людям очень нравится концепция сделки».