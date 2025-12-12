За последние десять лет объем ввозимой торговли в Евразийском экономическом союзе удвоился и достиг $100 миллиардов. При этом доля внутрисоюзной торговли остается на уровне 15 процентов. Для Кыргызстана 98 процентов взаимной торговли приходится на Россию и Казахстан. Об этом глава кабмина Адылбек Касымалиев сказал, выступая на заседании Межправительственного совета союза в Москве.

По его словам, уходящий год стал заключительным этапом реализации стратегии развития ЕАЭС до 2025-го.

Премьер выразил благодарность председателю совета и коллегии ЕЭК за работу над реализацией стратегии, подчеркнув важность поддержки малых экономик союза и сокращения дисбалансов в уровне развития стран.

Он также отметил, что потенциал торговли КР с Арменией и Беларусью раскрыт недостаточно. Необходимо расширять структуру взаимной торговли, усиливать доступ к технологиям и формировать современные производственные цепочки. Подчеркнута значимость научно-технического сотрудничества и внедрения инноваций.

Внутренние транспортные коридоры и повышение пропускной способности таможенных пунктов становятся ключевыми для устойчивости экономик, добавил Адылбек Касымалиев.

По его данным, в ЕАЭС продолжается работа над дорожной картой развития электронной торговли и изменениями в Таможенный кодекс. Действующие нормы не учитывают наличие растущей электронной торговли, включая вопросы налогообложения и определение получателя при отправке через маркетплейсы. ЕЭК призвали проработать эти вопросы.

Подчеркнута необходимость повышения эффективности общего рынка ЕАЭС и соблюдения четырех свобод: движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Глава кабмина заявил, что предприниматели должны иметь доступ к единым правилам и унифицированным процедурам на всей территории союза.