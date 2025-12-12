09:14
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.11
Власть

За 10 лет объем ввозимой торговли в ЕАЭС достиг $100 миллиардов — глава кабмина

За последние десять лет объем ввозимой торговли в Евразийском экономическом союзе удвоился и достиг $100 миллиардов. При этом доля внутрисоюзной торговли остается на уровне 15 процентов. Для Кыргызстана 98 процентов взаимной торговли приходится на Россию и Казахстан. Об этом глава кабмина Адылбек Касымалиев сказал, выступая на заседании Межправительственного совета союза в Москве.

По его словам, уходящий год стал заключительным этапом реализации стратегии развития ЕАЭС до 2025-го.

Премьер выразил благодарность председателю совета и коллегии ЕЭК за работу над реализацией стратегии, подчеркнув важность поддержки малых экономик союза и сокращения дисбалансов в уровне развития стран.

Он также отметил, что потенциал торговли КР с Арменией и Беларусью раскрыт недостаточно. Необходимо расширять структуру взаимной торговли, усиливать доступ к технологиям и формировать современные производственные цепочки. Подчеркнута значимость научно-технического сотрудничества и внедрения инноваций.

Внутренние транспортные коридоры и повышение пропускной способности таможенных пунктов становятся ключевыми для устойчивости экономик, добавил Адылбек Касымалиев.

По его данным, в ЕАЭС продолжается работа над дорожной картой развития электронной торговли и изменениями в Таможенный кодекс. Действующие нормы не учитывают наличие растущей электронной торговли, включая вопросы налогообложения и определение получателя при отправке через маркетплейсы. ЕЭК призвали проработать эти вопросы.

Подчеркнута необходимость повышения эффективности общего рынка ЕАЭС и соблюдения четырех свобод: движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Глава кабмина заявил, что предприниматели должны иметь доступ к единым правилам и унифицированным процедурам на всей территории союза.
Ссылка: https://24.kg/vlast/354308/
просмотров: 227
Версия для печати
Материалы по теме
До 93 процентов выросла доля национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС
Россия может ужесточить правила импорта из Кыргызстана после 25 декабря
Россия продлила срок действия упрощенного режима ввоза товаров из Кыргызстана
Пошаговую инструкцию по экспорту швейной продукции в Россию подготовил Минэконом
Кыргызстан продолжает сохранять лидерство по росту грузоперевозок в ЕАЭС
Положения Договора о Евразийском экономическом союзе решили усовершенствовать
Семь документов для ЕАЭС, которые позволят избежать задержек при вывозе товаров
Для граждан стран ЕАЭС упростят путешествия по железной дороге
Кыргызстан и Казахстан запустят пилот по навигационным пломбам на автоперевозках
Импортерам стран ЕАЭС напомнили о новых правилах регистрации лекарств
Популярные новости
Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и&nbsp;расширить проспект Чуй Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и расширить проспект Чуй
Old Bishkek: Камчыбек Ташиев поручил Нариману Тюлееву снести лишний этаж Old Bishkek: Камчыбек Ташиев поручил Нариману Тюлееву снести лишний этаж
Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева
Кабмин КР&nbsp;выносит на&nbsp;обсуждение новые тарифы на&nbsp;электроэнергию до&nbsp;2030 года Кабмин КР выносит на обсуждение новые тарифы на электроэнергию до 2030 года
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
12 декабря, пятница
09:11
В ходе рейда в Чуйской области пресекли незаконную охоту браконьеров В ходе рейда в Чуйской области пресекли незаконную охот...
08:55
До 93 процентов выросла доля национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС
08:42
Развитие системы цифровой маркировки товаров в ЕАЭС обсудили главы правительств
08:25
Чемпионат мира по боксу. Кыргызстанец Ихтияр Нишонов завоевал бронзу
08:12
За 10 лет объем ввозимой торговли в ЕАЭС достиг $100 миллиардов — глава кабмина
11 декабря, четверг
23:35
Adobe интегрировала Photoshop, Acrobat и Adobe Express в ChatGPT
23:00
Садыр Жапаров встретился с президентом Туркменистана в Ашхабаде
22:40
В Бишкеке выходит в прокат кыргызский хоррор «Үйдүн ээси»